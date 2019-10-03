Сайт саммита Вышеградской четверки обошелся Чехии в 223 тысячи крон

Администрация президента Чехии заплатила более 200 тысяч крон за разработку сайта, посвященного встрече глав государств Вышеградской четверки. По оценкам экспертов, реальная стоимость работ — несколько десятков тысяч крон.

Контракт был заключен с компанией, которая управляет личным сайтом президента. Пражский Град в преддверии саммита Вышеградской четверки создал специальный сайт V4summit2019.cz. Он работает на бесплатной платформе Wordpress. Компания web4ce, разработчик сайта, получила за свои услуги 223 тысяч крон.

Эксперты пришли к выводу, что фактические затраты на разработку сайта составили не более нескольких десятков тысяч крон. «Дизайн и верстка такого веб-сайта обойдутся максимум в 20 тысяч крон, потому что он примитивен. Общая стоимость разработки не могла превысить 60 тысяч крон», — сказал разработчик сайтов Михал Блага.

По словам одного из ведущих экспертов по веб-дизайну Яна Ржезача, администрация президента получила за свои деньги технологически и визуально плохой ресурс, который напоминает сайт, созданный десять лет назад.

Как пишет Aktualne.cz, администрация главы государства утверждает, что подрядчик был выбран в соответствии с законом в ходе стандартной процедуры отбора.

В среду в замке Ланы, загородной резиденции президента Чешской Республики, встретились главы государств Вышеградской четверки. В обсуждении планов развития сотрудничества Чехии, Словакии, Польши и Венгрии в рамках Европейского союза принимали участие президенты: Милош Земан, Зузана Чапутова, Анджей Дуда и Янош Адер. В четверг к лидерам V4 присоединятся президенты Словении и Сербии Борут Пахор и Александр Вучич. Одна из главных тем переговоров — новое распределение сил в ЕС после ожидаемого выхода из его состава Великобритании.

Источник: seznamzpravy.cz