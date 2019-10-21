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BIS разрушила агентскую сеть, созданную российскими спецслужбами

BIS разрушила агентскую сеть, созданную российскими спецслужбами

Марина Комарова 747 1
Чешская Служба безопасности и информации (BIS) в сотрудничестве с Национальным управлением по борьбе с организованной преступностью в прошлом году разрушила сеть, которую Федеральная служба безопасности России пыталась создать на территории республики. Об этом в понедельник заявил глава BIS Михал Коуделка.
Фото: ČTK
BIS разрушила агентскую сеть, созданную российскими спецслужбами

Сеть финансировалась из России и должна была атаковать цели в Чешской Республике и у ее зарубежных партнеров через сеть серверов, пояснил Коуделка.

«Сеть была полностью разрушена благодаря отличной работе NCOZ. Расследование продолжается. Мы предотвратили на территории Чешской Республики деятельность, которая должна была стать звеном цепи, используемой или подготавливаемой россиянами к использованию в других европейских странах», — заявил глава контрразведки в чешском парламенте.

По данным еженедельника Respekt, операция была проведена в отношении группы граждан России и россиян, которые получили чешское гражданство. Эти лица планировали действовать под прикрытием двух частных компаний в Праге. Они продавали компьютерное оборудование и программное обеспечение обычным клиентам, однако одновременно устраивали хакерские атаки.

Коуделка также сказал, что считает исламский терроризм самой большой из краткосрочных угроз, в то время как разведывательные операции России и Китая расценивает как долгосрочный риск. BIS в настоящее время не располагает информацией об угрозе террористического акта, добавил он.

«Ситуация в Чешской Республике все еще относительно спокойная, на данный момент у нас нет информации о прямой угрозе», — уточнил Коуделка. 

По его словам, Чешская Республика является скорее транзитным пунктом для мигрантов, чем финальной целью. По мнению Коуделки, ситуация с безопасностью в Европе также улучшилась и террористических атак стало меньше. Причина, по словам руководителя BIS, в военном поражении террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и в ослаблении миграционного потока в Европу. 

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия политика Россия
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