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Путин наградил чешского композитора Вадима Петрова орденом Дружбы

Путин наградил чешского композитора Вадима Петрова орденом Дружбы

Дмитрий Иволга 446 0
В День народного единства, который в России отмечают 4 ноября, было объявлено о присуждении Петрову высшей государственной награды РФ, вручаемой иностранным гражданам.
Путин наградил чешского композитора Вадима Петрова орденом Дружбы

Как сообщило Посольство Российской Федерации, указ о награждении президент Владимир Путин подписал 26 октября 2019 года. Чешский пианист и музыкальный педагог с русскими корнями удостоен ордена за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

На счету композитора — более 1400 произведений, среди которых музыка к 173 художественным и мультипликационным фильмам. В сообщении дипмиссии подчеркивается, что в своей работе Петров неоднократно обращался к русскому музыкальному наследию, создавая оригинальные симфонические произведения, в основе которых лежат русские народные песни и произведения русских композиторов. Будучи профессором Пражской консерватории, Петров проходил стажировку в Музыкальной академии имени Гнесиных.

«Судьба и творчество Вадима Петрова, потомка древнего русского дворянского рода Репненых-Репнинских, представляют собой яркий пример взаимосвязи русской и чешской культур», — сообщается в заявлении. Награду композитор получит в Посольстве РФ в Чешской Республике.

Орден Дружбы, преемник советского ордена Дружбы народов, вручается с 1994 года. В разные годы его получили французская певице Мирей Матье и сербский режиссер Эмир Кустурица. В прошлом году президент Чехии Милош Земан наградил Вадима Петрова медалью «За заслуги» первой степени.

Источник: Посольство РФ и ceskenoviny.cz

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