Институт изучения тоталитарных режимов наградил Владимира Кара-Мурзу

Всего чешская организация 21 ноября вручила награды за защиту свободы, демократии и прав человека пяти людям. Кроме российского журналиста и оппозиционного деятеля, это, например, активист цыганской общины Ченек Ружичка и участник сопротивления нацизму и коммунизму Франтишек Виендл.

Фото: gazeta.ru

Владимир Кара-Мурза получил премию за последовательные усилия по защите принципов демократии, свободы и прав человека. На сайте Института изучения тоталитарных режимов отмечается, что он долгое время критикует режим Владимира Путина, координирует проект «Свободные выборы» и является вице-президентом движения «Открытая Россия». Также Институт напоминает о двух предположительных попытках отравления.

«Наша задача — разоблачение лжи, коррупции и злоупотребления властью, которые остаются отличительной чертой режима Владимира Путина. Мы не хотим быть причастными к злодеяниям режима, который представляет нашу страну», — заявил Кара-Мурза, получая премию.

38-летний Владимир Кара-Мурза — российский тележурналист, режиссер, колумнист, политический и общественный деятель, публицист, сын тележурналиста Владимира Кара-Мурзы — старшего.

Источник: ceskenoviny.cz и ustrcr.cz