Cтароста Ржепорые привез письмо Путину на уборочной машине с флагом

История с возможной установкой в пражском районе Ржепорые мемориальной доски Русской освободительной армии получила неожиданное развитие. В ответ на возмущение российского посольства староста района Павел Новотны заявил, что не будет обсуждать с Россией эту тему, и привез к зданию дипмиссии письмо для Владимира Путина с соответствующим содержанием.

Фото: facebook.com/protekcnifracek

В нем он, в частности, написал, что Ржепорые — суверенная городская часть, которая может самостоятельно принимать решение об установке памятника в ходе общественной дискуссии. Последняя, напомним, назначена на 16 декабря.

«Мы не будем обсуждать ни свои намерения поставить им (власовцам — прим. ред.) памятник, ни их историческую роль с кем-либо, а тем более мы не будем обсуждать это с Россией, символом оккупационной силы, лжи и нарушения прав человека», — написал Новотны.

В качестве транспортного средства Новотны выбрал оранжевую уборочную машину. Также он привез с собой флаг Ржепорые. Ранее староста назвал этот автомобиль флагманским кораблем флотилии своего района.

После краткой дискуссии с сотрудниками посольства Новотны опустил послание в почтовый ящик.

Стоит отметить, что по поводу инициативы установить памятник власовцам высказался пресс-секретарь Пражского Града Йиржи Овчачек. Он написал в твиттере: «Гордая, свободная, демократическая и уверенная в себе страна может вынести памятники своему прошлому. Будем же такими! У нас есть мемориальная доска доктору Эмилю Гахе, жертвам англо-американской бомбардировки Праги, у нас есть скульптура маршала Конева, может быть и напоминание о власовцах».

Павел Новотны поблагодарил Пражский Град за такую реакцию и сообщил, что она стала для него неожиданностью.

Как ранее писал 420on.cz, в посольстве РФ заявили, что, если памятник будет установлен, это станет нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года.

Источники: novinky.cz и aktualne.cz