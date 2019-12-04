Заключение Европейской комиссии: Чехия должна вернуть 451 млн крон, предоставленный Agrofert

Как утверждает издание Denik N, которому удалось ознакомиться с заключением по итогам аудита, в документе Еврокомиссии говорится, что чешская сторона должна вернуть все дотации, выданные Евросоюзом концерну Андрея Бабиша после 9 февраля 2017 года.

Комиссия аргументирует свою позицию тем, что чешский премьер по-прежнему является конечным владельцем Agrofert, хотя и перевел его в трастовые фонды. Комиссия пришла к выводу, что Бабиш владеет этими фондами и по-прежнему напрямую экономически заинтересован в успехах концерна.

Премьер-министр в интервью Pravo в свою очередь заявил, что Чехия не будет возвращать указанные средства. Также он снова отметил, что вердикт Европейской комиссии нельзя назвать окончательным.

Напомним, документ, в котором Еврокомиссия подтверждает, что Бабиш вовлечен в конфликт интересов, так как может влиять на дотационную политику и по-прежнему напрямую связан с холдингом Agrofert, был передан чешской стороне в пятницу, 29 ноября. Его текст до сих пор официально не обнародован.

Источники: ceskenoviny.cz и noviny.cz