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Следующая массовая демонстрация против премьер-министра состоится в Праге 10 декабря

Следующая массовая демонстрация против премьер-министра состоится в Праге 10 декабря

Александра Кириченко 131 0
Инициатива «Миллион мгновений для демократии» планирует организовать серию акций протеста по всей стране еще до конца 2019 года. Ближайшая из них пройдет в следующий вторник на Карловой площади в чешской столице.
Фото: Lukáš Havlena / DRUŽINA
Следующая массовая демонстрация против премьер-министра состоится в Праге 10 декабря

Далее последуют демонстрации 16 и 19 декабря, которые пройдут в других городах. Напомним, последняя акция «Миллиона мгновений» состоялась на пражской Летне 16 ноября и собрала около 250 тысяч участников.

Ранее активисты планировали сделать перерыв в демонстрациях до января 2020 года, но изменили свое решение в связи с получением результатов аудита Европейской комиссии и возобновлением дела против компании Čapí hnído, связанной с премьером Андреем Бабишем.

«На данный момент у нас снова есть премьер, в отношении которого ведется уголовное дело. После европейского аудита, который показал огромный конфликт интересов у нашего премьера и неправомерное получение финансирования из общественного бюджета, это уже второй скандал за неделю, который ясно указывает на необходимость немедленной отставки премьера. Проблемы Андрея Бабиша вредят всей республике. Поэтому мы решили не откладывать дальнейшие протесты до января. То, что происходит, абсолютно неприемлемо», — заявил лидер «Миллиона мгновений» Микулаш Минарж.

На Летне Минарж потребовал, чтобы Бабиш ушел в отставку до 31 декабря, если он не согласится уволить министра юстиции Марию Бенешову и избавиться от холдинга Agrofert. 

Источник: lidovky.cz 

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Темы
Андрей Бабиш демонстрация протест
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