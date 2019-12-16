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Накануне новой пражской демонстрации акции против Бабиша прошли в регионах

Накануне новой пражской демонстрации акции против Бабиша прошли в регионах

Дмитрий Иволга 68 0
Во многих небольших городах Чехии вечером в понедельник, 16 декабря, состоялись демонстрации с требованием отставки премьер-министра. Во вторник люди снова соберутся в Праге, а в четверг – в 13 краевых центрах.
Фото: Lukáš Havlena / DRUŽINA
Накануне новой пражской демонстрации акции против Бабиша прошли в регионах

Организаторы планировали, что в понедельник к акции присоединится около 200 городов. Демонстрации там не были особенно массово и прошли спокойно, люди во время них пели рождественские песни.

Акции прошли, например, в Домажлице, где собралось 100-150 человек, в Таборе, Челаковице, Дечине. Курьезная ситуация сложилась в Пршерове (Оломоуцкий край): митингующие собрались в том же месте, где проходил детский рождественский праздник, поддерживаемый концерном Agrofert.

Во вторник, 17 декабря, людей снова призывают выйти на Вацлавскую площадь в Праге, начало акции в 18:00.

Напомним, последняя крупная акция состоялась в чешской столице 10 декабря. Тогда на Вацлавской площади собралось до 60 тысяч человек, которые по улицам Na příkopě, Hybernská и Opletalova отправились на Главный вокзал и по дороге исписали мелом асфальт и стены некоторых домов.

Поводом для новой волны демонстраций стал отчет Европейской комиссии о конфликте интересов, в который вовлечен Бабиш: согласно документу, он одновременно управляет дотационной политикой и получает от нее бонусы, по-прежнему являясь бенефициаром концерна Agrofert. «Миллион мгновений для демократии» требует, чтобы Agrofert вернул полученные европейские дотации и больше не получал финансирование и госзаказы.

Источник: lidovky.cz 

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Темы
демонстрация Андрей Бабиш протест
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