Скончался председатель Сената Чехии Ярослав Кубера

19 января в возрасте 72 лет скоропостижно скончался глава Сената Чешской Республики Ярослав Кубера. Эту информацию подтвердил первый заместитель председателя Сената Йиржи Ружичка.

Ярослав Кубера руководил мэрией города Теплице, с 2000 года был сенатором от партии гражданских демократов. В 2018 году был назначен главой Верхней палаты чешского парламента.

Кубера был известен отличным чувством юмора: своими шутками он часто развлекал не только коллег-политиков, но и широкую публику.

Глава Сената умер в воскресенье днем. Он ехал на автомобиле в офис и внезапно почувствовал себя плохо. Сначала его отвезли в больницу в Теплице, затем он был переведен в Усти-над-Лабем, где скончался.

Ярослав Кубера был женат, у него две дочери.

В связи со смертью политика Сенат созвал внеочередное заседание оргкомитета, которое состоится во вторник утром.

Источник: novinky.cz