Карел Гавличек официально вступил в должность министра транспорта

Заместитель премьера Чехии и нынешний министр промышленности и торговли Карел Гавличек занял пост министра транспорта. Он сменил Владимира Кремлика, который был уволен премьер-министром Андреем Бабишем из-за контракта на поставку системы электронных виньеток.

Карел Гавличек будет руководить министерствами транспорта и промышленности одновременно.



Андрей Бабиш опроверг информацию о том, что Министерство транспорта должно объединиться с Министерством промышленности и торговли. «Это не планируется и даже невозможно», — заявил Бабиш.

Как уже сообщал 420on.cz, Бабиш решил уволить Кремлика 20 января. Одна из причин — срыв заказа на создание информационной системы для использования электронных виньеток. Об этом премьер-министр заявил журналистам после заседания правительства. Кроме того, Бабиш указал на ошибки, допущенные министром в работе, а также на включение транспортной отрасли в состав Минпромторга.

Заказ на создание информационной системы для использования электронных виньеток стоимостью 401 млн крон без проведения тендера был передан компании Asseco Central Europe. Оппозиция и премьер-министр подвергли способ выбора подрядчика и стоимость госзаказа критике.

«Как менеджер министр Кремлик абсолютно не справился с подготовкой заказа. Он намеревался поручить это за огромную сумму одной из фирм без какого-либо предварительного конкурса. Так нельзя обращаться со средствами налогоплательщиков. Нельзя, чтобы госслужащие делали, что хотят», — сказал Бабиш.

Карел Гавличек подчеркнул, что подписанный контракт будет расторгнут на основании соглашения и без штрафа. Будет заключен новый, более простой контракт. Он также сообщил, что готовит новую структуру министерства транспорта.

Источник: novinky.cz