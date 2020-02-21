Андрей Бабиш занял первое место по популярности среди чешских политиков

Согласно опросу агентства STEM, примерно 50% жителей республики положительно относятся к премьер-министру Чехии Андрею Бабишу. Однако еще 49% респондентов недовольны его деятельностью как политика.

Согласно более раннему опросу CVVM, проведенному в январе, Бабиш также был самым популярным политиком, хотя число противников премьера (54%) превышало количество сторонников (40%).

По данным агентства STEM, министру финансов Алене Шиллеровой доверяют 47%, а негативно относятся к ней 33% чехов. Третье место по популярности среди чешского населения занимает министр труда и социальных дел Яна Малачова, которую поддержал 41% участников опроса. Тем не менее число тех, кому она не нравится как политик, составляет 46%.

Министр обороны Любомир Метнар стал худшим из членов правительства. Половина граждан заявили, что вообще его не знают, и только 17% людей его поддерживают. Среди оппозиционных политиков наиболее успешным оказался глава партии «Пираты» Иван Бартош, которого поддерживают 40% респондентов.

Источник: idnes.cz