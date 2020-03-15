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Правительство Чехии готовится объявить общенациональный карантин

Правительство Чехии готовится объявить общенациональный карантин

Александра Кириченко 18 0
Премьер Андрей Бабиш заявил в эфире телеканала Prima, что правительство готовится вечером в воскресенье, 15 марта, по итогам очередного экстренного заседания объявить общенациональный карантин. Что именно это будет означать для населения, компаний и организаций, пока не уточняется.
Фото: vlada.cz
Правительство Чехии готовится объявить общенациональный карантин

Премьер-министр лишь отметил, что люди должны продолжить работу, чтобы не остановилось производство, а в остальное время быть дома. В то же время ограничивать движение общественного транспорта не планируется.

По словам Бабиша, сейчас в Чехии зафиксирован 231 зараженный коронавирусом. Еще утром 15 сентября подтвержденных случаев было 214, в субботу – 189.

Пресс-конференция по итогам заседания правительства запланирована на 18:00.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
коронавирус Болезни эпидемия Андрей Бабиш
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