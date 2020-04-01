Правительство продлевает чрезвычайное положение до 11 мая

Кроме того, правительство разрешить со 2 апреля открыть магазины, которые торгуют домашними принадлежностями. Они будут обязаны продавать средства защиты: медицинские маски, респираторы и т.д.
Напомним, чрезвычайное положение в Чехии действует с 12 марта. Ранее в правительстве говорили, что жесткие ограничения передвижения могут быть сняты после Пасхи — 12 апреля.
По данным на 1 апреля, в стране подтверждено 3508 случаев заражения коронавирусом, 39 человек погибли, 61 выздоровел.
Источник: ceskenoviny.cz