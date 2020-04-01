Правительство продлевает чрезвычайное положение до 11 мая

Чешский кабинет министров принял решение продлить действие чрезвычайного положения еще на 30 дней. Это должен утвердить парламент на заседании 7 апреля.

Кроме того, правительство разрешить со 2 апреля открыть магазины, которые торгуют домашними принадлежностями. Они будут обязаны продавать средства защиты: медицинские маски, респираторы и т.д.

Напомним, чрезвычайное положение в Чехии действует с 12 марта. Ранее в правительстве говорили, что жесткие ограничения передвижения могут быть сняты после Пасхи — 12 апреля.

По данным на 1 апреля, в стране подтверждено 3508 случаев заражения коронавирусом, 39 человек погибли, 61 выздоровел.

Источник: ceskenoviny.cz