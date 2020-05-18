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Глава МВД обещал наказать распространителя слухов о «русском агенте» с рицином

Глава МВД обещал наказать распространителя слухов о «русском агенте» с рицином

Александра Кириченко 979 0
Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения заявил, что того, кто запустил в общественное пространство информацию о приезде в Прагу российского дипломата с рицином, следует показательно наказать.
Глава МВД обещал наказать распространителя слухов о «русском агенте» с рицином

Гамачек отметил, что распространение информации создало угрозу многим жизням и осложнило работу чешским службам безопасности. 

«Я надеюсь, полиция выяснит, кто это был, и этот человек будет показательно наказан», — добавил министр.

О приезде в чешскую столицу «русского агента» в апреле написал еженедельник Respekt. Тогда же стало известно, что мэр Праги Зденек Гржиб взят под охрану полиции. Respekt сообщил, что под охраной находится и староста Праги 6 Ондржей Коларж, принявший решение о демонтаже памятника маршалу Коневу.

В мае журналисты из программы «168 часов» телеканала ČT1 со ссылкой на свои источники сообщили, что 14 марта яд рицин для покушения на Гржиба и Колларжа провез в дипломатическом багаже и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. В Россотрудничестве эти обвинения назвали беспочвенными, а российское посольство потребовало у чешского МИДа предпринять меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство сотрудника дипмиссии, в частности, обеспечить Кончакову полицейскую охрану, так как в его адрес начали поступать угрозы.

Как сообщил Гамачек, это требование пока не было выполнено.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
Россия посольство Министерство внутренних дел
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