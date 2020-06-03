Премьер-министр Словакии объявил об открытии границ во время визита в Прагу

Бабиш приветствовал Матовича перед виллой Крамаржа. Во время церемонии сначала исполнялся словацкий гимн, а затем чешский.
«Это первый официальный визит премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Я рад, что он сохранил эту традицию. Мы интенсивно общались, и премьер-министр привез подарок, о котором он сейчас вам расскажет», — сказал Бабиш.
«Это наш общий подарок, о котором мы с Андреем Бабишем знали уже в течение двух дней, но нам удалось сохранить его в тайне, — продолжил Матович. — Подарок заключается в том, что мы вводим абсолютно свободное передвижение между Словакией и Чешской Республикой».
Подробности будут объявлены после пресс-конференции во второй половине дня.
В Чехии Матович также встретится с президентом Милошем Земаном и спикерами обеих палат парламента.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz