Премьер-министр Словакии объявил об открытии границ во время визита в Прагу

Премьер-министр Словакии Игорь Матович прибыл с официальным визитом в Чешскую Республику. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность в марте. Матович во время встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем объявил о полном открытии границ между обеими странами.

Фото: Ondřej Deml

Бабиш приветствовал Матовича перед виллой Крамаржа. Во время церемонии сначала исполнялся словацкий гимн, а затем чешский.

«Это первый официальный визит премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Я рад, что он сохранил эту традицию. Мы интенсивно общались, и премьер-министр привез подарок, о котором он сейчас вам расскажет», — сказал Бабиш.

«Это наш общий подарок, о котором мы с Андреем Бабишем знали уже в течение двух дней, но нам удалось сохранить его в тайне, — продолжил Матович. — Подарок заключается в том, что мы вводим абсолютно свободное передвижение между Словакией и Чешской Республикой».

Подробности будут объявлены после пресс-конференции во второй половине дня.

В Чехии Матович также встретится с президентом Милошем Земаном и спикерами обеих палат парламента.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz