Жители Праги смогли услышать отрывки из судебного процесса над Миладой Гораковой

Отрывки из судебного процесса можно услышать в метро и на улицах Праги 26 июня в память о политике и правозащитнице Миладе Гораковой, которая 70 лет назад была приговорена к смертной казни по сфабрикованному делу о государственной измене.

Аудиоколлаж транслировался через репродукторы системы централизованного оповещения.

«Милада Горакова была убита коммунистами на основе надуманного политического процесса. Просьбы о помиловании от таких извечтных личностей, как Альберт Эйнштейн, также не помогли. Как свидетельствуют историки, перед смертью она мучилась на виселице четверть часа. Была только одна причина этого преступления: доктор Милада Горакова не была равнодушна к несправедливости и имела смелость противостоять ей. Наш долг — почтить ее память и защитить ее от тех, для кого правда по-прежнему неудобна даже сегодня», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

В течение нескольких недель в Праге пройдут мероприятия, которые напомнят людям не только о судьбе Милады Гораковой, но прежде всего о смелости и необходимости отстаивать свое мнение. В честь политика названа улица в Праге 7, где в эти дни можно будет увидеть многочисленные портреты Милады Гораковой и почтить ее память.

Источник: praha.eu