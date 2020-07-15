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Умер последний генеральный секретарь Чехословакии

Умер последний генеральный секретарь Чехословакии

Марина Коханкова 537 0
Последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш скончался в возрасте 97 лет.
Фото: ČTK
Умер последний генеральный секретарь Чехословакии

Он не дожил до 98-летия менее одного месяца. Его тело кремировали в пражском районе Мотол во вторник, 14 июля.

Якеш возглавлял КПЧ с 17 декабря 1987 года по 24 ноября 1989 года. Он сменил на этом посту Густава Гусака, который сохранил за собой пост президента ЧССР. Они оба были вынуждены уйти из политики в результате приведших к изменению политического режима в стране событий в Праге 17 ноября 1989 года, вошедших в историю как Бархатная революция.

После провозглашения независимости Чехии Якеш дистанцировался от политики, однако продолжил исповедовать марксизм-ленинизм. Он резко осуждал последнего президента СССР Михаила Горбачева и первого президента Чехии Вацлава Гавела. Якеш высказывал симпатии российскому президенту Владимиру Путину и внешней политике России, рассматривая усиление российских позиций в Европе в качестве противовеса американскому влиянию.

Источник: lenta.ru

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Темы
политика Чехия коммунизм
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