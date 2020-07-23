МИД Чехии осудил приговор российскому историку Юрию Дмитриеву

Несправедливое осуждение Юрия Дмитриева, основанное на сфабрикованных обвинениях, противоречит международно-правовым обязательствам Российской Федерации, а также обязанностям, вытекающим из членства в Совете Европы, говорится в официальном заявлении МИД Чехии.

Фото: Игорь Подгорный / ТАСС

«Мы считаем, что приговор российскому историку и активисту Юрию Дмитриеву к трем с половиной годам лишения свободы в колонии является циничным злоупотреблением судебной системой для очередной попытки российских властей политизировать историю, монополизировать право толковать события и бороться с правдой о преступлениях, совершенных во времена советского строя по отношению к русским, украинцам и другим народам СССР. Юрий Дмитриев смело описал убийства реальных и предполагаемых противников советского режима, в том числе шести чехов, казненных в 1937 году», — сказано в заявлении.

Также в заявлении говорится, что Чешская Республика постарается сделать так, чтобы делу Юрия Дмитриева было оказано должное внимание на уровне Европейского союза.

Как сообщает РБК, Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии по статье о сексуальном насилии (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). По версии обвинения, насилию подверглась его приемная дочь.

Дмитриева изначально обвиняли по ст. 135 УК (развратные действия), ст. 242.2 УК (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии), ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера). Прокуратура просила для него наказания в виде 15 лет заключения. Процесс проходил в закрытом режиме. По части статей, которые вменялись Дмитриеву, его оправдали, суд признал его виновным лишь по статье о сексуальном насилии.

Юрий Дмитриев — историк-любитель и краевед, в 1990-е годы обнаруживший несколько крупнейших захоронений жертв сталинских репрессий: близ урочища Сандармох (около 9,5 тысячи расстрелянных), в Красном Бору (почти 1200 человек) и на Секирной горе на Большом Соловецком острове. Под его редакцией выходили Книги памяти жертв политических репрессий в Карелии. Карельское отделение «Мемориала» он возглавил в 2014 году.

Источник: Посольство Чешской республики в Москве

