Президент Чехии упал и сломал руку

Президент Милош Земан попал в больницу вечером 25 августа из-за перелома правой руки. Об этом написал в твиттере его пресс-секретарь Йиржи Овчачек. 75-летнего президента оперируют в Центральном военном госпитале в Праге.

Как рассказал Овчачек, травма не угрожает жизни президента. Операция проводится под общим наркозом.

По словам пресс-секретаря, политик после просмотра вечерних теленовостей встал, не опираясь на трость, и отказался от помощи сотрудника службы безопасности. Он преодолел некоторое расстояние самостоятельно, а потом упал.

Милош Земан недавно завершил отпуск. 25 августа он провел на Пражском Граде встречу с главой политического движения SPD Томио Окамурой.

Президент Чехии страдает рядом хронических заболеваний. В октябре прошлого года он провел несколько дней в Центральном военном госпитале.

Источник: ceskenoviny.cz