Правительство Чехии пока не знает, чем грозит попадание в список «недружественных России стран»

Шарль Мишель написал в Твиттере, что Россия еще больше обостряет взаимоотношения с Чехией.

«Решение правительства России (...) является дальнейшим обострением ситуации и подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС тщетны. Полная солидарность с Чехией. Мы призываем Россию соблюдать Венскую конвенцию (о дипломатических отношениях) ».

The Russian government’s decision on ‘states committing unfriendly acts’ is another escalatory step & undermines diplomatic relations



Efforts to divide the EU are in vain. Full solidarity with Czech Republic @AndrejBabis



We call on Russia to fully respect the Vienna Convention