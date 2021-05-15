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Правительство Чехии пока не знает, чем грозит попадание в список «недружественных России стран»

Правительство Чехии пока не знает, чем грозит попадание в список «недружественных России стран»

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Чешские власти пока не понимают, к чему приведет решение России включить Чехию в список «недружественных стран». В пятницу МИД осудил этот шаг Москвы. Министерство иностранных дел Чехии считает это нарушением международного права и дальнейшей эскалацией и без того напряженных отношений с Россией. Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил поддержку Чехии.
Правительство Чехии пока не знает, чем грозит попадание в список «недружественных России стран»

Шарль Мишель написал в Твиттере, что Россия еще больше обостряет взаимоотношения с Чехией.

«Решение правительства России (...) является дальнейшим обострением ситуации и подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС тщетны. Полная солидарность с Чехией. Мы призываем Россию соблюдать Венскую конвенцию (о дипломатических отношениях) ».

 

По словам посла Чехии в России Витезслава Пивонки, пока никто не может оценить, как шаг Москвы отразится на общем будущем двух стран. «Будем ждать реакции России. По сути, они должны нам объяснить, что это будет значить в практическом смысле, как будут функционировать посольства и генеральные консульств в будущем», — уточнил Пивонька.

Напоминаем, что Чехия попала в список недружественных стран после дипломатических разногласий между Чешской Республикой и Россией по поводу причастности российских агентов ГРУ к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. 

По словам посла, единственное, что пока точно известно, это то, что посольство до конца мая должно сократить количество своих сотрудников из России до 19 человек. По его словам, 90 сотрудников будут уволены. Помимо Чехии, в список Москва также включила США. 

 
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Источник: irozhlas
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Москва Россия Чехия Министерство иностранных дел Евросоюз конфликт политический кризис политика
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