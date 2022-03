Как помочь с жильем беженцам из Украины в Чехии. — Jak pomoci s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny v České republice? — How to help Ukranian people with accomodation?

Тысячи людей срочно эвакуируются в более безопасные регионы Украины и за границу. Большинству из них негде переждать сложные времена в безопасности. Уже идет сбор контактов добровольцев из Европы, включая Чехию, готовых предоставить жилье.

►Hledejte info v češtině níže.

►Шукайте інфо українською нижче.

►Info in english downbelow.

Чтобы оперативно организовать проживание для украинцев волонтеры организовали сайт «Прихисток». Разместить можно жилье как по Украине, так и за границей, в частности, в Чехии.

Как предоставить жилье в Чехии

Если в Чехии у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить людей:

1. Жмите на зеленую кнопку «Надати житло» (Предоставить жилье).

2. Выберите «Інша країна» (Другая страна).

3. Нажмите на «Оберіть країну» (Выбрать страну) и укажите Сzech Republic.

4. Оставьте номер телефона и адрес. Укажите количество мест и поставьте галочки напротив тех, кого готовы разместить:

— Будь-кого — Всех

— Сім’ї з дітьми (чоловік, дружина, діти) — Семьи с детьми (муж, жена, дети)

— Сім’ї без дітей (подружжя, пари) — Семьи без детей (пары)

— Жінки — Женщины

— Діти — Дети

— Люди похилого віку — Пожилые люди

— Чоловіки — Мужчины

— Тварини (коти, собаки) — Животные (коты, собаки)

5. Опишите условия: Дом? Квартира? Помещение? Когда готовы предоставить жилье? На какой срок? Какие условия в доме?

Размещая объявления на этом сайте, вы соглашаетесь с ключевым условием — жилье предоставляется бесплатно или эквивалентно стоимости коммунальных услуг.

После публикации на сайте в разделе «Найти жилье» ваши данные появятся в отрытом доступе, что значит — можно будет посмотреть расположение жилья на карте, а также позвонить вам.



Внимание! Помните о мерах безопасности:

Прежде чем давать беженцам адрес своего проживания и заселять их, обязательно проверьте документы каждого лица, которому помогаете.

С осторожностью селите к себе группы более 1-й семьи, особенно если это люди с разными фамилиями.

Рекомендуем попросить ваших гостей рассказать немного о тех, кто едет с ними. Кто они, чем занимаются и т.д.

Служба поддержки:

0 800 332 238

______________

INFO V ČESTINĚ

Chcete-li rychle zorganizovat ubytování pro Ukrajince, dobrovolníci zorganizovali stránku "Útulek". Bydlení je možné umístit i v zahraničí, zejména v České republice.



Jak zajistit bydlení v ČR

Pokud máte v České republice prostor, kde jste připraveni ubytovat lidi:

1. Na stránce "Útulek" klikněte na zelené tlačítko “Надати житло” (zajistit bydlení).

2. Vyberte “Інша країна” (jiná země).

3. Klikněte na „Оберіть країну” (vybrat zemi) a zadejte Česká republika.





4. Zanechte telefonní číslo (Контактний телефон), město a adresu (Вкажіть населений пункт, Вулиця). Zadejte počet míst (Кількість осіб, яку ви готові розмістии) a zaškrtněte políčka vedle těch, která jste připraveni umístit:

— Будь-кого - Všichni

— Сім’ї з дітьми (чоловік, дружина, діти) - Rodiny s dětmi (manžel, manželka, děti)

— Сім’ї без дітей (подружжя, пари) - Bezdětné rodiny (páry)

— Жінки - Ženy

— Діти - Děti

— Люди похилого віку - Starší lidé

— Чоловіки - Muži

— Тварини (коти, собаки) - Zvířata (kočky, psi)



5. Popište podmínky: Je to dům? Byt? Pokoj? Kdy jste připraveni zajistit bydlení? Na jak dlouho? Jaké jsou podmínky v domě?

Umístěním inzerátů na tuto stránku souhlasíte s klíčovou podmínkou - bydlení je poskytováno zdarma nebo ekvivalentní ceně poplatku za energie, vodu apd.

Po zveřejnění na webu pak v sekci "Najít bydlení" se vaše údaje objeví ve veřejné doméně, což znamená - lidí můžou vidět polohu bydlení na mapě a také vám zavolat.



Víc info: prykhystok.in.ua

_____

ІНФО УКРАЇНСЬКОЮ

Щоб оперативно організувати проживання для українців, волонтери організували сайт «Прихисток». Розмістити можна житло як по Україні, так і за кордоном, зокрема у Чехії.

Як надати житло в Чехії

Якщо у Чехії у вас є приміщення, в якому ви готові дати притулок людям:

1. Натисніть на зелену кнопку «Надати житло».

2. Виберіть «Інша країна».

3. Натисніть кнопку «Оберіть країну» та вкажіть Сzech Republic.

4. Залиште номер телефону та адресу. Вкажіть кількість місць і поставте галочки напроти тих, кого готові розмістити:

— Будь-кого

— Сім'ї з дітьми (чоловік, дружина, діти)

— Сім'ї без дітей (подружжя, парі)

— Жінки

— Діти

— Люди похилого віку

— Чоловіки - Чоловіки

— Тварини (коти, собаки)

5. Опишіть умови: Будинок? Квартира? Помешкання? Коли готові надати житло? На який термін? Які умови у домі?

Розміщуючи оголошення на цьому сайті, ви погоджуєтесь з ключовою умовою — житло надається безкоштовно або еквівалентно вартості комунальних послуг.

Після публікації на сайті в розділі «Знайти житло» ваші дані з'являться у відкритому доступі, що означає – можна буде переглянути розташування житла на карті, а також зателефонувати вам.



Увага! Пам'ятайте про заходи безпеки:

Перш ніж надавати біженцям адресу свого проживання та заселяти, обов'язково перевірте документи кожної особи, якій допомагаєте.

З обережністю селіть до себе групи, де понад 1 родина, особливо якщо це люди з різними прізвищами.

Рекомендуємо попросити ваших гостей трохи розповісти про тих, хто їде з ними. Хто вони чим займаються і т.д.

Служба підтримки:

0 800 332 238

________________________

INFO IN ENGLISH

To quickly organize accommodation for Ukrainians, volunteers organized a site "Прихисток". It is possible to place housing both in Ukraine and abroad, in particular in the Czech Republic.

1. Click on the green "Надати житло" button.

2. Select "Інша країна".

3. Click on "Оберіть країну" and specify Czech Republic.

4. Include phone number and address. Specify the number of seats and check the boxes next to those you are ready to place: everyone, families with children (husband, wife, children), families without children (couples), women, children, older people, men, animals (cats, dogs).

5. Describe the conditions: Is it a house? An apartment? The room? When are you ready to provide housing? For how long? What are the conditions in the house?

By placing ads on this site, you agree to a key condition - housing is provided free of charge or equivalent to the cost of utilities.

After publication on the site in the section "Find housing" your data will appear in the public domain, which means - one can see the housing location on the map, as well as contact you.

Attention! Remember Safety Precautions:

Before giving refugees the address of their residence and settling them, be sure to check the documents of each person you help.

Carefully accommodate groups of more than 1 family, especially if they are people with different surnames.

We encourage you to ask your guests to tell us a little about those who travel with them. Who are they, what do they do, etc.

Support service in Ukraine: 0 800 332 238

Джерело: prykhystok.in.ua