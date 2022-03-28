Из чешской мечты в русскую тюрьму? «Жертвами Путина нас сделали вы»

Приехали в Чехию по приглашению, заселились, вклеили визы. Однако после вторжения пришла «бюрократическая пауза». С ней же и большая проблема — конец выдачи голубых карт. Теперь россиянам и белорусам грозит опасность за несколько дней попасть из чешской мечты в (бела)русскую тюрьму.

Дарья С. родилась в Сибири. Сегодня она не извиняется за свое происхождение. Хотя она «всегда выступала против путинского режима», как и сотни других, она тоже впала в немилость. Даже в стране, в которой ей предстояло жить. Ее мечта стать ученой осуществилась благодаря Масарикову институту в Брно.

«Я переехала в Брно в прошлом году. Я оставила мужа и шестилетнего сына в Сибири временно с условием, что, как только ослабнут меры против пандемии, они переедут со мной», — начала рассказ молодая россиянка. — «А 25 февраля россиянам запретили все визы, кроме гуманитарных».

Дарья испугалась и решила вернуться в Сибирь за сыном. По крайней мере, ее заверили, что чешский работодатель позволит ей работать и учиться удаленно. Это планируется как временная мера, ведь по плану она должна была начать жизнь в Чехии со всей семьей, однако остальные близкие не успели получить визу.

«Я ужасно боюсь расставаться с семьей. Мы всегда были и есть против действующей власти, участвуем в демонстрациях, поддерживаем Навального (лидер оппозиции в заключении) и мы против войны», — сокрушается Дарья.

Сегодня ее уже не беспокоит крах карьеры. Скорее, ей грозит тюремное заключение за антиправительственную деятельность на родине, однако она не хочет ехать в Чехию одна:

«Я боюсь оставлять сына. Он очень тяжело пережил разлуку, но Чехия не разрешает ему ехать со мной. Мой сын двуязычный, я говорю с ним по-английски с года, он также начал учить чешский. Сейчас российская пропаганда более агрессивна по отношению к США и Европе, чем когда-либо прежде, и я опасаюсь за его безопасность», — объясняет Дарья.

Однако, в отличие от других, ей повезло, что она смогла хотя бы начать свою карьеру в Чехии.

Жертвы Путина

«Нас называют жертвами путинского режима, но это не совсем так. Постановление приняла Чешская Республика», — рассуждает Анна Р., которую беспокоит получение голубой карты.

«С 25 февраля получить разрешение на работу, голубую карту или договориться о встрече в органах для взятия биометрических данных невозможно. Даже если вы оформили документы и вам одобрили визу до трагедии в Украине», — говорит Анна, отмечая, что не смеет называть «трагедию в Украине» — «войной». — «Если правительство Чехии отправит меня обратно, меня могут привлечь к уголовной ответственности в России только за использование этого слова».

По словам Анны подобная проблема беспокоит еще более 150 человек:

«В основном это IT-специалисты, приехавшие сюда по программе для ключевых и научных сотрудников. Они работают в таких компаниях, как Google, Microsoft, IBM, Avast. Мы все уже в Чехии, большинство из нас приехали до вторжения и сейчас находимся в этой правовой неопределенности», — добавляет Анна.

С ней ее коллега по отрасли, муж Иван:

«Прежде чем начать жаловаться, хочу сказать, что больше всего страдают украинцы, ситуация ужасная, и я очень надеюсь, что война скоро закончится. И я понимаю, какими незначительными могут показаться наши меньшие проблемы», — начинает свой рассказ Иван.

Анна и Иван, IT-инженеры, получили предложение о работе в апреле прошлого года. Условие — переезд в Прагу. «Нам всегда нравилось в Чехии, и мы как раз думали, что уедем из России, поэтому сразу приняли предложение», — рассказывает Иван.

Супруги начали готовить документы, необходимые для оформления визы — заверенную копию диплома вуза, справку о несудимости и другие подтверждения.

«Хотя нас и рассматривали в рамках специальной программы, которая сокращала ожидание всего до нескольких месяцев, в посольстве был период ковидных ограничений, так что несколько месяцев подряд оно было закрыто», — описывают они первые трудности.

Тем временем они посещали курсы чешского языка.

«Наконец, в середине января нам одобрили рабочую визу, и мы планировали переехать в Прагу между 21 и 27 февраля и начать работать», — добавляет Иван, добавляя, что, как назло, они выбрали наихудшее время.

После вторжения России в Украину начались проблемы:

«Позиция МВД Чехии заключается в том, что согласно постановлению правительства никакие дела граждан России и Беларуси не будут решаться исключительно по признаку нашей национальности. Однако, когда вы явитесь к властям, вы не получите никакого официального отказа, а только устное заявление о том, что они не могут нас принять», — жалуется Анна.

Заявление пресс-службы МВД

Постановление Правительства Чешской Республики № 130 от 25 февраля 2022 г. Приостанавливаются прием новых заявлений на получение виз и разрешений на долгосрочное и постоянное проживание граждан Российской Федерации, подаваемых в посольства, и обработка заявлений, поданных до вступления в силу настоящего постановления, по которым еще не было принято решения.

Поэтому в настоящее время заявки на получение краткосрочной или долгосрочной визы не принимаются.

Исключение — гуманитарные визы.

Производство по заявлениям, поданным в Чехии, продолжается в обычном режиме – например, в случае истечения срока действия постоянного вида на жительство, который выдается на 10 лет, иностранец может подать заявление на продление. Если срок действия вида на жительство, который нельзя продлить, истекает, необходимо покинуть Чехию.

В МВД подтвердили, что заявления на получение визы не принимаются, исходя из постановлений правительства. Министерство иностранных дел не пока комментариев не давало.



«Я предполагаю, что таким подходом МВД пытается дистанцироваться от каких-либо судебных исков, в том числе от обвинений в дискриминации. Я даже не уверен, понимает ли чешское правительство, сколько людей приехало в Чешскую Республику с уже одобренными визами, и им нужен только один последний шаг для оформления разрешения на работу. Например, весь процесс переезда занял у меня 10 месяцев», — говорит он.

«И я уже не говорю о повседневной жизни. Mastercard и Visa заблокировали все российские карты, поэтому денег у нас вскоре почти не осталось. Мой коллега помог нам финансово. Открыть банковский счет здесь для россиян стало практически невозможно даже при наличии подписанного трудового договора и визы D. Требуют синюю или рабочую карту. Так что теперь выживаем на замороженных пиццах, хоть что-то», — добавляет Иван, но не считает это справедливым.

«В итоге мы находимся в почти полной блокаде — людей, которые никогда не поддерживали Путина и его режим, угнетают исключительно по национальному признаку. Это немного напоминает мне прошлое наших коммунистов, когда в ходу была коллективная ответственность», — говорит Иван.

У Анны и Ивана осталось около 30 дней до отъезда из Чехии. «Когда мы разговариваем с чешскими друзьями, все к нам настроены благосклонно и протягивают руку помощи, когда могут. Нам несколько раз предлагали подать заявление на получение визы беженца, но сколько времени занимает этот процесс? Как нам доказать, что мы в опасности?», — заключает Иван.

Янина, получившая в январе одобрение «голубой карты», также не намерена соглашаться на путь в лапы путинского режима. Однако власти также решили не выдавать ей карту. «Только потому, что я из России. Я не имею никакого отношения к путинскому психопатическому режиму, никогда за него не голосовала, я тоже наполовину украинка и ненавижу то, что Россия делает в Украине, на родине моего отца, дедушки и бабушки», — сказала она.

Янина добавляет, что полгода изучала чешский язык и была полна решимости «перерезать пуповину»:

«Я больше не хотела жить в России и платить там налоги, которые идут в карманы чиновников и военных преступников. Я приехала с миром, я топовый айтишник и переезд для меня был шансом на нормальную жизнь. Я люблю Прагу, местных жителей и уважаю местные законы, и я очень хочу здесь остаться. Я очень хочу получить этот шанс».



«Сожалеем, что не остановили Лукашенко»

Проблема касается на только россиян. Анна, ее муж, четырехлетний ребенок и собака тоже приехали в Чехию. Она говорит, что решение работать в Чехии пришло после «террора, который они пережили в своей стране».

«Однако наша встреча в МВД, назначенная на 8 марта, была накануне отменена, и мы не получили указаний, что делать дальше. Позже нам сообщили, что мы имеем право оставаться здесь до истечения срока действия наших виз (60 дней), и если ничего не изменится, нам придется покинуть страну», — сказала она. —«Мы приехали в Чехию в поисках безопасности и равенства, мы знаем, что в этой стране уважают права человека и законы. Мы выполнили все требования для трудоустройства в Чехии, за пять месяцев все оформили, собрали документы, подали документы на визы, которые нам тоже одобрили. Однако по приезду нас проигнорировали и отвергли только потому, что мы белорусы. Это больно и опрометчиво с их стороны», — грустит Анна.

Как и ее российские коллеги по отрасли, она боится возмездия после того, как ее вынудили вернуться домой:

«Моего мужа могут забрать в армию. Если он откажется, то отправят в тюрьму. Иностранные заказчики не хотят иметь ничего общего с проектами в Беларуси, поэтому мы, скорее всего, потеряли бы работу, либо нам пришлось бы кочевать из одной страны в другую месяцами или годами в надежде, что нас где-то примут», — сказала она.

Ее семья никогда не поддерживала режим Лукашенко:

«Нам очень жаль, что мы не смогли остановить его. Попробуйте представить: жить в Беларуси — значит жить под постоянной угрозой, что все, над чем ты когда-либо работал, что ты любил, могут у тебя отнять в любой момент. Вы можете попасть в тюрьму на много лет только за то, что оставляете комментарии в соцсетях. Полиция может вас пытать, вас могут убить только за то, что вы демонстрируете иное мнение, чем террористы и приспешники режима».

Янина добавляет, что она «на самом деле очень зла»:

«С нами так обращаются просто потому, что мы белорусы. В то же время я знаю, что Чехия поддерживает Светлану Тихановскую (лидер оппозиции и конкурентка Александра Лукашенко на фальсифицированных президентских выборах), и неоднократно заявлялось, что не должно быть дискриминации в отношении людей, говорящих на русском или белорусском языках. . "

Беларус Сергей С., который тоже пытается получить голубую карту, пытался связаться с Департаментом по вопросам убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел (OAMP) в Йиглаве.

«Там мне прямо сказали, что я белорус, поэтому меня не могут принять», — сказал он. — «Несмотря на то, что правительство Чехии одобрило мою визу, министерство труда Чехии утвердило меня в программе «Квалифицированные сотрудники», на основании которой меня пригласили в страну. По сей день я не получил ответа, что делать», — отчаивается он.

Сам он считает ситуацию проявлением дискриминации по национальному признаку, хотя «чешское правительство говорит, что против таких проявлений».

«Когда я вернусь в Беларусь, меня могут преследовать власти за мои политические и антивоенные взгляды. Я не могу оставить свою семью без кормильца, у меня четверо детей», — добавляет он.

Другие с ним согласны:

«Это разбивает мне сердце. Мы можем потерять все из-за узурпаторов, незаконно управляющих Беларусью. Это нечестно. Я люблю Чехию, это наш дом. Мы хотим жить в Чехии, а не выживать в Беларуси», — написал Евгений.

«Я просто не могу вернуться к режиму Лукашенко. Чехия поддержала нас, белорусов, воюющих против Лукашенко, но, похоже, об этом уже забыли», — добавляет 20-летний Алексей.

За «войну» в тюрьму

По новому российскому закону о «фейковых новостях» люди могут оказаться в тюрьме, даже если они поддерживали Украину во время пребывания в Чехии — предупреждает россиянка Ольга С.

«Путин усиливает репрессии как со стороны законодательства, так и со стороны правоохранительных органов. Все, что не соответствует официальным заявлениям Минобороны, заранее объявляется ложной информацией. За распространение этой информации через плакаты, баннеры, социальные сети или в устной форме грозит до 15 лет лишения свободы. За призывы воспрепятствовать отправлению российских войск — 3 года тюрьмы. Гуманитарная помощь Украине сейчас считается государственной изменой и может быть наказана путем лишения свободы до 20 лет», — заявила Ольга.

Участие в акциях протеста также считается правонарушением в России. «Если один и тот же человек участвует в акции во второй раз и его снова задерживают, это уже преступление, за которое предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы», — говорит она, не желая произносить слово «война».

«Все эти меры в полной мере могут быть применены к тем, кто в момент войны находился в Чехии и ходил на антивоенные действия, публично высказывал свое мнение, даже просто называл войну войной (вместо «спецоперации»), это можно доказать с помощью сервисов типа findface, также можно узнать, переводили ли вы деньги в помощь Украине. Если Чехия отправит нас назад, мы потеряем все», — заключает Ольга.

Источник: seznamzpravy.cz