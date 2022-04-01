Лед тронулся. У россиян и белорусов в Чехии появилась надежда

Ранее по приглашению в Чехию приехали десятки россиян и белорусов. Однако после начала войны оказалось, что придется собираться и ехать назад при том, что многим на родине грозит тюремное заключение после их принудительного возвращения. Теперь правительство сделало исключение.

Анна и ее муж Иван — российские IT-инженеры. В апреле прошлого года они получили предложение о работе с условием переезда в Прагу. Поскольку они давно считали, что пора навсегда уехать от путинского режима, они колебались недолго — оформили необходимые документы и переехали в Чехию с действующей визой. Но пришла война.

Для Анны и Ивана проблемой стала их национальность, и на прошлой неделе Анна заявляла:

«Позиция МВД Чехии заключается в том, что согласно постановлению правительства, дела граждан России и Беларуси не решаются исключительно по признаку нашей национальности. Однако, когда вы явитесь к властям, вы не получите никакого официального отказа, а только устное заявление о том, что они не могут нас принять».

Дело оставалось за малым — получить голубую карту:

«С 25 февраля не получается получить разрешение на работу, голубую карту, договориться о встрече в органах по снятию биометрических данных. Даже если вы оформили документы и одобрили визу до трагедии в Украине».

После прошлой публикации пошла лавина подобных историй. Стало ясно, что эти люди были лишь верхушкой айсберга.

Новые исключения

30 марта правительство Чехии приняло новую резолюцию. Хотя решение «приостановить выдачу виз и разрешений на долгосрочное и постоянное проживание (…) в связи с вооруженным конфликтом на Украине, вызванным вторжением российских войск», остается в силе, появились исключения:

«Если заявитель уже имел разрешение на получение трудовой карты и ему была выдана виза с целью получения вида на жительство (т.е. виза, по которой он прибывает и получает вид на жительство в Чешской Республике), это заявление будет обработано до конца», — сказал МИД.

Такое изменение особенно приветствовалось теми, кто опасался вынужденного возвращения в Россию или Беларусь из-за угрозы тюремного заключения за свою деятельность в Чехии.

У Ивана и Анны есть около трех недель до истечения срока действия визы. В прошлой статье Анна не хотела произносить слово «война»:

«Если правительство Чехии отправит меня обратно, меня могут привлечь к уголовной ответственности в России только за использование этого слова».

Есть и те, кто активно поддерживают украинские благотворительные организации или выходят на антивоенные протесты. При том, что по новому российскому закону о «фейковых новостях» люди могут оказаться в тюрьме, даже если они поддерживали Украину во время пребывания в Чехии, как предупредила россиянка Ольга С.:

«Путин усиливает репрессии как со стороны законодательства, так и со стороны правоохранительных органов. Все, что не соответствует официальным заявлениям Минобороны, заранее объявляется ложной информацией. За распространение этой информации через плакаты, баннеры, социальные сети или в устной форме грозит до 15 лет лишения свободы. За призывы воспрепятствовать вводу российских войск — 3 года тюрьмы. Гуманитарная помощь Украине сейчас считается государственной изменой и может быть наказана до 20 лет лишения свободы», — говорит Ольга.

Отлегло от сердца не только у Ольги:

«Мы очень рады, что политики передумали, спасибо!» — написала Ольга. — «Наши юристы вели переговоры с властями после вашей статьи (Seznam Zprávy), и, похоже, это сработало. Постановление должно вступить в силу с 1 апреля, так что посмотрим, какие будут успехи с получением голубых карт», — добавила для Янина, этническая украинка, но, «к сожалению», гражданка РФ.

«Это нас спасло. Я рад, что правительство умеет переосмыслить и исправить ситуацию. Я много лет живу в России и, честно говоря, никогда не сталкивался с чем-то подобным», — сказал Иван.

Но повезло не всем.

Выдача виз гражданам России и Беларуси до сих пор приостановлена ​​из-за агрессии обоих государств в Украине. «Виза может быть выдана в тех случаях, когда заявителю явно угрожает опасность в результате репрессий, оппозиции режиму или его критике, или когда существует острая опасность или преследование по политическим или иным мотивам. Выдача визы в вышеуказанной ситуации должна быть подтверждена достоверным источником и доказана. Виза выдается с согласия министра», — говорится в сообщении МИД.

«Кроме того, визы продолжают выдаваться белорусам, являющимся членами семей граждан Чехии, а также гражданам ЕС и ЕЭЗ, если они проживают в нашей стране», — добавляют в МИД.

Заявление Министерства иностранных дел (31 марта):

Мы давно поддерживали и продолжаем поддерживать белорусское гражданское общество, правозащитников и политзаключенных. К сожалению, наиболее активные правозащитники в Беларуси находятся в тюрьмах (более 1100 политзаключенных) или вынуждены эмигрировать.

Белорусский режим замешан вместе с Россией в агрессии против Украины, поэтому мы приостановили выдачу виз как белорусам, так и гражданам России. Как и в случае с гражданами России, которых могут преследовать в своей стране за взгляды, мы подумали и о гражданах Беларуси и ввели исключение. То есть мы продолжаем выдавать визы белорусским гражданам, которые систематически преследуются в своей стране и кому грозит тюремное заключение за активное сопротивление белорусскому режиму. Мы продолжаем выдавать эти визы в соответствии с доступными квотами на количество виз.

Виза может быть выдана в случаях, когда заявителю явно угрожает опасность в результате репрессий, оппозиции или критики режима, или когда существует острая опасность или преследование по политическим или иным причинам. Выдача визы в вышеуказанной ситуации должна быть подтверждена достоверным источником и в достаточной мере доказана, выдается с согласия министра.

Кроме того, визы продолжают выдаваться белорусам, являющимся членами семей граждан Чехии и граждан ЕС и ЕЭЗ, если они проживают в нашей стране.

Причины приостановки действия виз в России и Беларуси остаются. Это часть нашего давления на тамошние режимы.

Мы делаем все, что в наших силах, как по отношению к гражданам Беларуси и России, так и особенно по отношению к Украине. Мы являемся одной из самых активных стран в ЕС.

Первоочередной проблемой является политика белорусского режима, который на протяжении длительного времени систематически нарушает права человека и поддерживает Россию в ее агрессии против Украины. Вот куда должно оказываться давление.



Источник: www.seznamzpravy.cz

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