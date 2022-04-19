34% чехов считают, что военный конфликт в регионе — лишь вопрос времени

78% чехов поддерживают членство ЧР в НАТО. Это больше всего с 1994 года (Чехия вступила в НАТО в 1999 году). По данным опроса, проведенного агентством STEM на рубеже марта и апреля, также возросла поддержка Европейского Союза.

Треть чехов считают ситуацию с безопасностью в Центральной Европе плохой из-за войны в Украине, и лишь менее десятой части считают, что угроза конфликта отсутствует.

По мнению 75% населения Чехии, Россия является явным виновником войны на Украине, только 4% относятся к ней однозначно положительно.

Российское вторжение в Украину вызвало у чешского общества беспрецедентное чувство угрозы, говорится в исследовании:

Только 9% населения считают, что в регионе нет военной опасности, что является самым низким показателем с 1994 года и падением на 22% пункта по сравнению с августом 2021 года. Напротив, 34% оценивают ситуацию с безопасностью как настолько плохую, что начало военного конфликта в регионе является лишь вопросом времени. По мнению большинства людей, 58%, ситуация в основном хорошая, но есть угроза военного конфликта.

Поддержка членства Чехии в Североатлантическом альянсе растет с растущим ощущением угрозы. Поддержка выросла до 78% с 68% в сентябре 2020 года, в то время как доля решительных сторонников членства значительно увеличилась с примерно 30% в последние годы до нынешних 47%.

Точно так же поддержка того, чтобы остаться в ЕС, выросла с прежних 46 до 54%. С созданием совместных сил обороны ЕС согласны 85% жителей Чешской Республики, а также 84% выступают за совместные закупки нефти и газа.

57% населения Чехии имеют прозападные настроения в связи с войной, из них 37% поддерживают как минимум продвижение войск НАТО к границам Украины и России, а 20% не поддерживают или даже отвергают действия войск НАТО.

6% доверяют России в том, что это провокация НАТО и что Украина является искусственным государством.

Источник: novinky.cz