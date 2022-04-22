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В центре Праги напомнили о детях-жертвах российской военной агрессии в Украине

В центре Праги напомнили о детях-жертвах российской военной агрессии в Украине

anastasiia_kn 242
Несколько сотен человек, в основном украинской национальности, напомнили о детях-жертвах российского вторжения в Украину на Вацлавской площади в Праге в четверг.
В центре Праги напомнили о детях-жертвах российской военной агрессии в Украине

На митинге, созванном белорусско-украинской общиной у памятника св. Вацлава, присутствующие, среди которых большинство были матери с детьми, зажгли свечи в память об умерших. На многих из них были сине-желтые украинские флаги, а в толпе мелькали лозунги типа «Кровь украинских детей останется на руках российских солдат» и фотографии разрушенных городов.

Аналогичные мероприятия прошли во Львове, Киеве и Торонто.

От имени чешской стороны выступил философ и активист Вацлав Немец. Он выразил сочувствие народу Украины и раскритиковал представителей НАТО и Евросоюза за то, что они не смогли вовремя вмешаться и предотвратить конфликт. 

Мероприятие завершилось исполнением гимна Украины.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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