«Электронные доказательства — новое военное явление», — говорит главный прокурор Праги о предварительном расследовании

Электронные доказательства из Украины, будь то в виде SMS и MMS сообщений или аудио- и видеозвонков, — это совершенно новое явление в мониторинге военного конфликта. Об этом заявила главный прокурор Праги Ленка Брадачова. По ее словам, имеется большой объем данных, и чешская полиция должна сейчас их проанализировать. Она подчеркнула, что это только предварительное расследование.

«В прошлом не было столько информации, зафиксированной именно в такой форме», — сказала Брадачова об электронных записях. Свидетели конкретных военных преступлений, прямых или косвенных, обладающие соответствующими записями, могут иметь важные доказательства для возбуждения уголовного дела.

Национальное управление по борьбе с организованной преступностью расследует возможное совершение военных преступлений в Украине. Среди прочего, они собираютт показания беженцев, прибывших в Чехию из-за российского вторжения.

«Полиция получает доказательства как из открытых источников, так и информацию от людей, которые какое-то время находились в Украине во время войны. Они стараются сотрудничать со всеми государственными структурами, которые занимаются беженцами. Далее они анализируют информацию и определяют, когда и где это происходило», — описала прокурор.

Полиция около месяца назад возбудила уголовное дело по подозрению в совершении преступления применения запрещенных боевых средств и незаконного ведения боя. За это преступление грозит до 20 лет тюрьмы или наивысшая форма наказания.

«Если у полицейского органа, что мы имеем уже сегодня, есть дополнительная новая информация о том, что в Украине совершаются преступления против человечности или другие военные преступления, такие как преследование населения или военная жестокость, судебное разбирательство будет автоматически расширено», — сказала Брадачова. Генпрокурор напомнила, что Чехия впервые в современной истории проводит уголовное преследование за военное преступление. Она отметила, что к пострадавшим нужно обращаться очень чутко, в том числе потому, что у них может развиться посттравматическое стрессовое расстройство.

По словам прокурора, невозможно оценить, будет ли кто-либо из военных преступников привлечен к ответственности. «В основном в военных конфликтах это зависит от определенных политических и дипломатических событий — будь то сам конфликт или последующая политическая ситуация в странах, вовлеченных в конфликт», — сказала она. «Если у нас действительно будет достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения конкретному лицу, то полиция может выдать ордер на задержание и изолировать этих людей от Чешской Республики», — подчеркнула она. Прокурор также упомянула международный ордер на арест или постановление о задержании в Чешской Республике, если виновый объявится на территории страны. Уголовно-процессуальный кодекс Чехии также включает возможность заочного осуждения. «Это зависит от того, какими доказательствами располагают чешские полицейские органы, чтобы с большей вероятностью утверждать, что конкретное идентифицированное лицо совершило военное преступление», — сказала Брадачова. Другие европейские государства также начали собственное расследование военных преступлений в Украине. Они будут обмениваться информацией через Агентство судебного сотрудничества Евроюст, а также через Европол. «В Евроюсте создается международная следственная группа с партнером в Международном суде ООН в Гааге. От имени Чешской Республики мы рассматриваем и анализируем возможность присоединиться к команде в будущем», — заключила Брадачова.



Источник: ceskenoviny.cz

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