Сегодня Зеленский выступает с речью перед парламентом Чехии дистанционно. Трансляция началась в 11:30

После российского вторжения в Украину Зеленский выступал онлайн из Киева во многих парламентах, включая европейский, британский, немецкий, израильский и словацкий, а также в Конгрессе США.
В своих выступлениях он обычно благодарит страны за поддержку и просит ее усилить. Он также говорит о потребностях Украины или санкциях против России.
Выступлению украинского президента в среду предшествуют выступления спикеров Сената и Палаты депутатов Милоша Выстрчила и Маркеты Пекаровой Адамовой и премьер-министра Петра Фиалы.
После выступления Зеленского Сенат должен еще раз поднять вопрос про российскую агрессию, в том числе блокаду экспорта украинского зерна в Африку, и призвать, среди прочего, Европейский совет предоставить Украине статус кандидата в течение недели. Депутатам предстоит обсудить вопрос «поддержки территориальной целостности Украины и осуждения военной агрессии Российской Федерации».
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Источник: novinky.cz
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