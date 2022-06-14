Сегодня Зеленский выступает с речью перед парламентом Чехии дистанционно. Трансляция началась в 11:30

Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед чешскими депутатами уже в эту среду утром. Депутаты и сенаторы слушают его выступление в переводе с украинского на чешский. Трансляция выступления происходит на больших экранах в режиме живой трансляции.

После российского вторжения в Украину Зеленский выступал онлайн из Киева во многих парламентах, включая европейский, британский, немецкий, израильский и словацкий, а также в Конгрессе США.

В своих выступлениях он обычно благодарит страны за поддержку и просит ее усилить. Он также говорит о потребностях Украины или санкциях против России.

Выступлению украинского президента в среду предшествуют выступления спикеров Сената и Палаты депутатов Милоша Выстрчила и Маркеты Пекаровой Адамовой и премьер-министра Петра Фиалы.

После выступления Зеленского Сенат должен еще раз поднять вопрос про российскую агрессию, в том числе блокаду экспорта украинского зерна в Африку, и призвать, среди прочего, Европейский совет предоставить Украине статус кандидата в течение недели. Депутатам предстоит обсудить вопрос «поддержки территориальной целостности Украины и осуждения военной агрессии Российской Федерации».



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Источник: novinky.cz

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