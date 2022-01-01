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Приоритеты чешского председательства в ЕС сосредоточены на Украине и энергетической безопасности

Приоритеты чешского председательства в ЕС сосредоточены на Украине и энергетической безопасности

Партнер рубрики:
anastasiia_kn
16 июня
15:59
1
В среду премьер-министр Петр Фиала (ODS) представил пять основных приоритетов, которые Чешская Республика установила для своего председательства в Совете Европейского Союза. К ним относятся преодоление кризиса беженцев, энергетическая безопасность и устойчивость демократических институтов.

Приоритеты чешского председательства в ЕС сосредоточены на Украине и энергетической безопасности

«1 июля мы во второй раз перенимаем пост страны-председателя в Совете Европейского союза. Это будет непростая проверка на прочность», — заявил в среду глава правительства.

Он отметил, что весь мир претерпевает изменения. «Российское вторжение в Украину пошатнуло многие из наших убеждений. И это спровоцировало самую большую волну беженцев», — добавил он. Неудивительно, что это является одним из приоритетов страны.

 

Пять приоритетов чешского председательства:

  • Преодоление кризиса беженцев и послевоенное восстановление Украины
  • Энергетическая безопасность
  • Укрепление обороноспособности и кибербезопасности Европы
  • Стратегическая устойчивость европейской экономики
  • Устойчивость демократических институтов

По словам премьер-министра, все пункты включают в себя долгосрочные стратегические интересы и приоритеты Чешской Республики, а также ценности, которых Чешская Республика давно придерживается и которыми гордится.

«Вместе с нашими европейскими партнерами в течение шести месяцев мы будем стараться стать сильнее и нашу силу использовать на благо тех, кто в ней нуждается», — добавил премьер-министр.

Как и в 2009 году, по его словам, Чехия возьмет на себя управление снова в непростой период. «Мы возьмем на себя задачу уверенно и в то же время с ответственностью за результат», — сказал Фиала председательствующей в Чехии.

 

Источник: novinky.cz

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