Приоритеты чешского председательства в ЕС сосредоточены на Украине и энергетической безопасности

«1 июля мы во второй раз перенимаем пост страны-председателя в Совете Европейского союза. Это будет непростая проверка на прочность», — заявил в среду глава правительства.
Он отметил, что весь мир претерпевает изменения. «Российское вторжение в Украину пошатнуло многие из наших убеждений. И это спровоцировало самую большую волну беженцев», — добавил он. Неудивительно, что это является одним из приоритетов страны.
Пять приоритетов чешского председательства:
- Преодоление кризиса беженцев и послевоенное восстановление Украины
- Энергетическая безопасность
- Укрепление обороноспособности и кибербезопасности Европы
- Стратегическая устойчивость европейской экономики
- Устойчивость демократических институтов
По словам премьер-министра, все пункты включают в себя долгосрочные стратегические интересы и приоритеты Чешской Республики, а также ценности, которых Чешская Республика давно придерживается и которыми гордится.
«Вместе с нашими европейскими партнерами в течение шести месяцев мы будем стараться стать сильнее и нашу силу использовать на благо тех, кто в ней нуждается», — добавил премьер-министр.
Как и в 2009 году, по его словам, Чехия возьмет на себя управление снова в непростой период. «Мы возьмем на себя задачу уверенно и в то же время с ответственностью за результат», — сказал Фиала председательствующей в Чехии.
Источник: novinky.cz
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