Министр образования Петр Газдик уходит в отставку из-за коррупционного скандала

Министр образования Петр Газдик покинет пост министра образования и вице-председателя политической партии STAN из-за связей с обвиняемым бизнесменом Михалом Редлом. Об этом он заявил в Twitter, добавив, что связываться с Редлом было ошибкой.

По словам Газдика, он решил уйти в отставку, хотя не чувствовал никакой вины, но его контакты с некоторыми людьми бросали тень на движение STAN.

«Я принял решение уйти с поста министра образования 30 июня. При том, что я не чувствую себя виноватым ни в чем, даже на фактическом, а тем более уголовном уровне. Однако мои контакты с некоторыми людьми также бросали тень на движение STAN. Я не хочу расшатывать правительство или коалицию в преддверии председательства в ЕС», — написал Газдик.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) высоко оценил отставку Газдика из правительства. Он воспринимает это как выражение изменений в политической культуре, которые хочет продвигать правящая коалиция.

Газдик не является подозреваемым по делу, но, по данным СМИ, он встречался с Редлом в охраняемом офисе и они общались по зашифрованному телефону.

Ранее Петр Глубучек (STAN), входящий в число 11 обвиняемых в связи с управлением Пражской транспортной компанией (DPP), подал в отставку с должности заместителя мэра Праги и члена городского совета Праги.

Детективы Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) на этой неделе обвинили 11 человек по подозрению в финансовых нарушениях при управлении Dopravní podnik hl. m. Prahy. Помимо Глубучека среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Михал Редл. Оба подозреваются в коррупции и участии в организованной группе, а Редл также подозревается в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ.

Среди подозреваемых также лоббист Павел Довгомиля, заместитель руководителя Dopravní podnik hl. m. Prahy Матей Аугустин и другие лица из высшего руководства DPP, по неофициальной информации СМИ.

Источник: novinky.cz

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