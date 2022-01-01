Один из обвиняемых в коррупции, вероятно, покончил жизнь самоубийством

Умер Петр Адам — один из обвиняемых по делу о коррупции при управлении Транспортным предприятием Праги (Dopravní podnik hl. m. Prahy.). По информации MF Dnes, он, вероятно, покончил жизнь самоубийством.

"В понедельник около 16:30 мы оказывали помощь спасателям в доме на улице Клаусова, где был обнаружен мужчина без признаков жизни. Суд назначил вскрытие. В настоящее время мы не будем публиковать дополнительную информацию», — сказал пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбанский.

По данным полиции, 60-летний торговый представитель компании Komo-Com Петр Адам якобы пообещал взятку в размере 500 000 крон Михалу Зденеку, члену наблюдательного совета Транспортного предприятия Праги (DPP).Он бросил в машину чиновника конверт, в котором были 100 000 крон.

Он пытался договориться с ним, чтобы Зденек не тормозил проект «Комплексная система безопасности», в ходе которого Komo-Com должна была установить в метро систему видеонаблюдения и радиосистему. Зденек обо всем сообщил в полицию.

Петру Адаму грозило шесть лет лишения свободы за взяточничество.

Детективы Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) на прошлой неделе обвинили 11 человек по подозрению в финансовых нарушениях при управлении Dopravní podnik hl. m. Prahy. Петр Глубучек (STAN), входящий в число 11 обвиняемых, подал в отставку с должности заместителя мэра Праги и члена городского совета Праги. Помимо Глубучека среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Михал Редл. Всем участникам предъявлено обвинение в коррупции и участии в организованной преступной группе.

Источник: novinky.cz

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