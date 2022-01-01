Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Один из обвиняемых в коррупции, вероятно, покончил жизнь самоубийством

Один из обвиняемых в коррупции, вероятно, покончил жизнь самоубийством

Партнер рубрики:
Kochy
21 июня
10:02
376
Умер Петр Адам — один из обвиняемых по делу о коррупции при управлении Транспортным предприятием Праги (Dopravní podnik hl. m. Prahy.). По информации MF Dnes, он, вероятно, покончил жизнь самоубийством.

Один из обвиняемых в коррупции, вероятно, покончил жизнь самоубийством

"В понедельник около 16:30 мы оказывали помощь спасателям в доме на улице Клаусова, где был обнаружен мужчина без признаков жизни. Суд назначил вскрытие. В настоящее время мы не будем публиковать дополнительную информацию», — сказал пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбанский.

По данным полиции, 60-летний торговый представитель компании Komo-Com Петр Адам якобы пообещал взятку в размере 500 000 крон Михалу Зденеку, члену наблюдательного совета Транспортного предприятия Праги (DPP).Он бросил в машину чиновника конверт, в котором были 100 000 крон.

Он пытался договориться с ним, чтобы Зденек не тормозил проект «Комплексная система безопасности», в ходе которого Komo-Com должна была установить в метро систему видеонаблюдения и радиосистему. Зденек обо всем сообщил в полицию.

Петру Адаму грозило шесть лет лишения свободы за взяточничество.

Детективы Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) на прошлой неделе обвинили 11 человек по подозрению в финансовых нарушениях при управлении Dopravní podnik hl. m. Prahy. Петр Глубучек (STAN), входящий в число 11 обвиняемых, подал в отставку с должности заместителя мэра Праги и члена городского совета Праги. Помимо Глубучека среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Михал Редл. Всем участникам предъявлено обвинение в коррупции и участии в организованной преступной группе.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
21 июня
12:09
1
Общество
В Праге иностранец топором крушил припаркованные машины
Assets
20 июня
19:48
710
Общество
Полиция расследует гибель людей в машине от упавшего дерева как смерть по неосторожности
Assets
20 июня
18:48
763
Общество
В центре Праги полицейские забрали у женщины сову, которую она предлагала туристам
Assets
20 июня
15:49
676
Общество
В Карловых Варах водитель Ferrari врезался в столб, ущерб — 2 миллиона крон
Последние новости:
Assets
21 июня
12:09
1
Общество
В Праге иностранец топором крушил припаркованные машины
Assets
21 июня
11:59
1
Общество
У мэрии Брно проходят протесты из-за беженцев и строительства ограждений от наводнений
Assets
21 июня
09:43
181
Экономика
После урагана в Чехии без электричества остались 4800 семей
Assets
21 июня
09:14
431
Общество
Число иностранцев в Чехии превысило миллион
Assets
20 июня
19:48
710
Общество
Полиция расследует гибель людей в машине от упавшего дерева как смерть по неосторожности
Assets
20 июня
18:48
763
Общество
В центре Праги полицейские забрали у женщины сову, которую она предлагала туристам
Assets
20 июня
17:38
446
Общество
В Праге пройдет фестиваль ландшафтного искусства Landscape festival
Assets
20 июня
15:49
676
Общество
В Карловых Варах водитель Ferrari врезался в столб, ущерб — 2 миллиона крон
Assets
20 июня
12:59
706
Общество
Пожар в Праге из-за неисправности холодильника. Причиненный ущерб составил миллион крон
Assets
20 июня
11:58
366
Общество
По Праге водили верблюдов — так пивоварня хотела привлечь внимание к нехватке воды


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
погода