Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает российским властям возможность объявлять практически любого человека в стране так называемым иностранным агентом. До сих пор понятие «иноагент» в России применялось только к лицам или организациям, получающим финансовую поддержку из-за рубежа. Другой закон касается мер, позволяющих принуждать к работе в ночное время или в праздничные дни в интересах поддержки армии. Согласно новому российскому закону, иностранными агентами считаются все те, кто так или иначе находится под «иностранным влиянием». На это обратил внимание российский новостной портал Meduzа, который тоже числится в списках иностранных агентов.

Закон об иностранных агентах существует в России с 2012 года. Объединения, СМИ или лица, которые попадают под понятие «иноагент», подлежат гораздо более строгому официальному контролю, а также обязаны сопровождать каждое свое сообщение уведомлением о том, что они являются иноагентами.

Путин также одобрил закон, который дает российскому правительству возможность вводить специальные экономические меры для поддержки военных во время «антитеррористических или иных операций» за пределами страны.

Юридические лица не вправе отказаться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа. В некоторых организациях государство получит право вносить коррективы в трудовые отношения, например разрешать работу сверхурочно, в ночное время или в выходные и праздничные дни. Россия не признает, что ведет войну на Украине, и использует для своей деятельности в стране ярлык «специальная военная операция».

Путин также подписал закон, приравнивающий к государственной измене участие в вооруженном конфликте на стороне противника. Действия «против интересов» государства будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Источник: idnes.cz

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