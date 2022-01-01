Петр Павел: «Не все русофилы, власть должна прислушиваться к народу»

На этой неделе в президентскую гонку полностью включился генерал Петр Павел, который считается одним из фаворитов на выборах. Он рассказал, как он оценивает действия правительства и как он планирует вмешиваться во внешнюю политику, если будет президентом.

Вы заявили, что вас не устраивает политика в Чехии. Что именно вас беспокоит?

Самая большая проблема в том, что ни прежнее, ни нынешнее правительство не могут толком рассказать о том, что они делают. Предыдущий глава правительства не хотел общаться почти ни с кем, мы знаем, сколько времени потребовалось Андрею Бабишу, прежде чем он сел за стол переговоров с губернаторами, оппозицией, некоммерческими организациями или частным сектором. Нынешняя власть в этом лучше, но она плохо общается с гражданами, и этим пользуется оппозиция.

Как президент, что бы вы сделали в этой ситуации?

В основном, я бы сделал это проще. Президент не обязан следовать линии партии, если только он не является кандидатом от одной партии. Ему следует искать общие знаменатели между властью и оппозицией для передачи хороших идей от экспертов на политический уровень. Если правительство небрежно подходит к коммуникации, ее может инициировать президент. У него есть доступ к СМИ, он может ходить на заседания правительства, Госсовета безопасности, парламента. Есть много вариантов.

Вы думаете, что оппозиция воспримет вас всерьез в этом, в том числе из-за вашего армейского или коммунистического прошлого?

Ведь президент заинтересован не в том, чтобы превратить правительство и оппозицию в бесформенный гуляш, а в том, чтобы к конструктивным мнениям прислушивались.

Может случиться так, что, например, SPD выступит с предложением по снижению уровня инфляции. Мы можем не договориться о безопасности и международных отношениях, но я, наверное, соглашусь с ними в этом, и как президент я прослежу, чтобы это предложение было учтено правительством.

При таком подходе можно добиться как минимум лучшей культуры переговоров. Мы видим, что даже хорошие предложения в парламенте отгораживают стеной, потому что их придумали «другие». Будь то власть или оппозиция. Другая сторона предложение не поддерживает, откладывает его на полгода, а потом преподносит как свою прекрасную идею. Но при этом мы потеряем полгода.

Вы обвиняете правительство в плохой коммуникации. Вы не возражаете против чего-нибудь еще?

Люди не считают государственную помощь достаточной. Я также голосовал за это правительство, и я рад, что оно существует. Я понимаю, что оно пришло к власти в самый неподходящий момент и унаследовало огромный дефицит бюджета и сталкивается с проблемами, которые никто не мог предсказать. С другой стороны, они уже ошиблись с самого начала, выбрав более общие меры, потребляя огромное количество ресурсов с небольшим эффектом. Теперь они хотят учиться быть более прямыми, но это снова неправильно. Теперь было бы лучше сделать приоритет плоскостности. Главное — скорость, пусть даже ценой помощи людям, которым она совсем не нужна.

Проблема в том, что они почти не слушают экспертов. Зачем, когда есть угроза социальных волнений? Люди оказываются в ситуации, которая невыносима, и они не могут помочь себе.

Как вы относитесь к словам премьер-министра Фиалы о том, что за субботней демонстрацией, в которой участвовало 70 тысяч человек, стояла российская пятая колонна?

Нехорошо называть всех экстремистами и русофилами. Многие люди пришли туда от разочарования, они не видят выхода. Я согласен, что организаторы оскорбили большую часть протестующих. Когда кто-то выкрикивает по сути нацистские лозунги о разбавлении общества украинскими беженцами, мало кто из присутствующих, наверное, идентифицирует себя с этим. Его надо осудить, но не 70 000 человек. Наоборот, мы должны обращать на них внимание, иначе количество протестующих увеличится. Если кто-то назовет их экстремистами, в следующий раз они возьмут с собой своих родственников.

Как бы вы ответили на это как президент?

Прежде всего, я бы как можно понятнее объяснил людям, о чем идет речь и что нас ждет. Параллельно я бы созвал группу экспертов и посмотрел бы на инфляцию и энергетический кризис. Мы бы сказали, что нужно сделать сейчас, чтобы избежать раскола и демонстраций. В то же время будет вестись работа над долгосрочным решением, которое в основном находится за пределами Чешской Республики. Мы должны активно сотрудничать с нашими партнерами в этом.

Правительство провалило вотум недоверия на прошлой неделе. Оппозиция потребовала отставки министра промышленности Йозефа Сикелы (STAN), которого уже критикуют политики из правительственных партий. Вы бы поддержали его отставку?

Я не уверен, что это произошло из-за его некомпетентности в общении или отсутствия опыта. Если нет абсолютно фундаментальных причин, я думаю, что не стоит переусердствовать во время кризиса. В этом случае преемственность важнее нового лица. Чтобы кто-то новый начал работать, потребуются недели, если не месяцы. У нас сейчас нет роскоши того времени. Если бы не было серьезной проблемы, когда министр игнорировал проблемы людей или был некомпетентен, я бы не поддержал замену.

А как насчет министра внутренних дел Вита Ракушана, чье движение столкнулось с рядом скандалов?

В первую очередь это его обязанность как председателя движения и премьер-министра как главы правительства. Президент не должен быть инициатором отставки любого министра. Они люди премьер-министра и он отвечает за них перед гражданами.

Как долго нужно продолжать помогать Украине?

Временной горизонт определяется тем, что Россия должна потерпеть неудачу в Украине. Если это не удастся, это потеря для всех нас, демократического мира, потому что рано или поздно он обернется против нас. Нам не стоит радоваться Украине, у нее есть свои проблемы, как и у нас. В принципе, однако, мы должны сказать, что это суверенная страна, которая подверглась нападению и хочет определить свое собственное направление. На войне есть жертвы, но среди цивилизованных государств должно быть максимальное уважение к гражданскому населению, а Россия этого не делает. Уже одно это должно привести нас к помощи Украине, пока она сама не скажет, что рассматривает ситуацию как сигнал к началу переговоров.

Предписать им смириться с потерей Крыма и всего юга нельзя, потому что нам это выгодно. Они тоже во многом рациональны и понимают, что восстановление полной территориальной целостности до аннексии Крыма, вероятно, иллюзия. Сил на это у них не хватит, да и поддержки Запада тоже не будет предела. Ситуация будет где-то посередине, но к этому украинцы должны прийти самостоятельно.

Одним из ваших приоритетов должен быть активный подход к внешней политике. Как вы себе это представляете?

Мы видели, что дела пошатнулись при президенте Милоше Земане. Один раз был выслан председатель Сената, один раз — министр иностранных дел. Нельзя быть пассивными членами организаций. Если нам сейчас не нравится энергетическая ситуация, то мы должны представить свое предложение, найти для него союзников. Совсем иначе будет выглядеть, когда мы придем на заседание Совета Европы и скажем, что нам не нравятся пункты 1 и 2, но у нас есть другое предложение, которое поддерживают пять десятков стран.

На какой теме вы хотите сосредоточиться?

Я бы больше сосредоточился на двусторонних отношениях, особенно с Германией. Если мы посмотрим, насколько экономически и энергетически мы с ней связаны, то все функциональные решения энергетического кризиса в будущем в большей или меньшей степени связаны с Германией. Не так с Польшей, Австрией или Словакией. Было бы хорошо вести интенсивный диалог с Германией о решениях, которые могут нам помочь.

Как вы относитесь к возможному строительству американской базы в Чехии?

Базу имеет смысл рассматривать, когда есть угроза, оправдывающая ее существование, и когда есть договоренность с нашими союзниками. Я всегда говорю: «Сначала спросите у американцев, думали ли они вообще о чем-то подобном». Ни о чем подобном они не думают». Мы не периферийная страна Альянса.

Технологии и материалы пройдут через нас. Важнее иметь инфраструктуру, которая позволит перебрасывать вооруженные силы по нашей территории, что не обязательно означает военную базу. Например, планируемый логистический центр в Мошнове имеет гораздо больше смысла. Если бы возникала проблема, которая касалась бы всего НАТО, она, скорее всего, касалась бы приграничных стран, и в решении там участвовала бы наша армия.

Источник: novinky.cz