«Моральный дух российских солдат пошатнулся», — считает чешский аналитик

Зденек Петраш, аналитик по вопросам безопасности из Университета обороны, считает, что неудавшийся мятеж «Вагнера» приведет к упадку морального духа российских военных. Украинское руководство должно воспользоваться этим в ходе продолжающегося контрнаступления, пока россияне не оправились.

Какие выводы можно сделать из неудавшегося вагнеровского мятежа о российской армии и ее руководстве?

Я бы, конечно, не назвал ситуацию, возникшую в отношениях между Пригожиным и кремлевским руководством, попыткой государственного переворота или предвестником гражданской войны. Можно было бы назвать это мятежом, но учитывая, что группа «Вагнера» не является составной частью российской армии и, следовательно, не подчиняется прямому военному командованию, понятие военного мятежа, который рассматривался бы военным судом по соответствующим законам, не может быть использовано.

Как вы думаете, что стоит за этим мятежом?

Вероятно, дело действительно было в межличностных проблемах, где важную роль играли личные амбиции.

Хотя группа Вагнера насчитывает от 20 до 30 000 солдат, а некоторые источники говорят даже о 50 000, эта группа не обладает реальной силой для свержения политического руководства Кремля, не в последнюю очередь потому, что не имеет широкой поддержки со стороны российского населения. Нет также предположения, что к «вагнеровцам» присоединятся другие военные формирования, чтобы усилить довольно небольшое число солдат, хотя и хорошо вооруженных, обученных и имеющих боевой опыт. Вопрос, на который в принципе уже дан ответ, заключается также в том, подвергнется ли повстанческая группа Вагнера вместе со своим лидером Пригожиным санкциям за этот «псевдо-бунт».

Стоит ли удивляться, что на самом деле с мятежниками ничего не случится?

В настоящее время мы наблюдаем определенное выравнивание отношений между Пригожиным и Путиным, поскольку российский президент хорошо понимает важность наличия тех возможностей, которыми располагают силы группы «Вагнера» для проведения боевых действий в Украине. Действительно, вывод подразделений группы «Вагнер» с важных позиций на украинском фронте может фатально нарушить российскую оборону. И командование российской армии, конечно, знает об этом.

Окажет ли это какое-либо влияние на боеспособность и моральный дух российской армии?

Сейчас все усилия российского военного командования будут направлены на восстановление боеспособности войск на украинском фронте, в том числе и в отношении боевого духа, по которому, возможно, нанесен большой удар этим актом. Весь этот инцидент может, хотя бы временно, изменить соотношение сил на поле боя.

Украинская сторона может воспользоваться этим, чтобы нанести быстрый и решительный удар. Однако здесь все будет зависеть от оперативной оценки всей ситуации, концентрации сил и средств в определенном месте и их эффективного развертывания. Ближайшие часы и дни покажут, удастся ли украинской армии добиться успеха до того, как российская сторона оправится.

Украинское контрнаступление пока не приносит значительных успехов, в чем проблема?

Необходимо понимать, что контрнаступление - это сложный процесс, и украинское руководство должно решить, в каком направлении двигаться и где сосредоточить свои усилия. Сейчас они выясняют, где находятся силы противника, какова их концентрация.

На данный момент мы видим продвижение по трем или четырем направлениям, но это называется разведка боем. Украинцы выясняют, где находится противник, в чем его сила и где можно выявить слабое место, на котором потом можно сосредоточить основные усилия.

Контрнаступление началось в начале июня, есть ли уже какие-то результаты?

Прогресс минимальный, интенсивность оперативной деятельности не очень большая, не видно использования тех ресурсов, которые Украина должна была получить от западных стран. Поэтому, скорее всего, это первая фаза наступления. Любое наземное наступление с точки зрения принципов военной стратегии должно быть скоординированным.

С соответствующей артиллерийской поддержкой, с поддержкой военно-воздушных сил, или военно-морских сил. Также должен быть обеспечен определенный контроль над воздушным пространством и превосходство в воздухе. А мы этого не видим. Поэтому то, что происходит сейчас, нельзя считать крупным наступлением. Если бы это было так, а я так не думаю, то Украина не могла бы думать о достижении своей политической цели, а именно о восстановлении своей территориальной целостности до 2014 года, когда произошла аннексия Крыма.

Что они могут развернуть для воздушной поддержки? Ведь американские истребители просто не смогут...

Ходят разговоры о том, что к началу лета в Украину будут доставлены средства ВВС. Уже идет обучение пилотов и техников, что является длительным процессом. Планирование того, как будут использоваться самолеты, займет дополнительное время. Но информация о подготовке и истребителях находится под строгим секретом, у нас нет точной картины того, как это выглядит.

Из того, что мы знаем из открытых источников, Украина еще не использовала всю имеющуюся в ее распоряжении мощь.

Что они могут использовать?

Западные страны поставляли и будут поставлять тяжелую технику: танки и бронемашины, артиллерийские системы и ракетные комплексы для охраны воздушного пространства, а также истребители и боевые вертолеты. Чтобы успешно провести контрнаступление, им необходимо иметь превосходство в воздухе в местах, где будет проводиться атака.

Способны ли украинцы добиться превосходства в воздухе?

Боюсь, что нет. Но, как это ни парадоксально, российская армия тоже. Даже в своих военных доктринах она не настаивает на превосходстве в воздухе на всей оперативной территории, в данном случае, в оккупированной Украине. У нее также нет для этого возможностей и, прежде всего, технологически продвинутых средств.

Как такое возможно? Россия всегда делала вид, что обладает военно-воздушными силами высокого уровня...

Так считала мировая общественность и военные эксперты, но, скорее всего, верно обратное. Россия не в состоянии использовать свои технологии для координации действий своих сухопутных, воздушных и военно-морских сил. У нее также нет средств для использования своих спутников в космосе для поддержки своих наземных и воздушных операций.

Особенно поражает неспособность одержать превосходство в воздухе на средних и больших высотах, в основном из-за плохой связи и координации. В операциях на средних и низких высотах воздушные средства российской армии оказываются весьма уязвимыми.

Каков вероятный сценарий следующего наступления? Есть ли разговоры о том, что украинцы нацелятся на Крым?

Со стороны Российской Федерации очевидно, что она пытается добиться полного военного контроля над Луганской и Донецкой народными республиками и получить наземный доступ к Крыму.

На данный момент перед российскими военными стоят только эти цели. И теперь все будет зависеть от того, хватит ли у Украины военной мощи, чтобы сбить российскую оборону этих территорий. Но все принципы ведения войны ясно говорят о том, что ни одна страна не способна охватить такую территорию, представленную частями Донбасса и доступом к Крыму, которая не позволила бы другой стороне провести успешное контрнаступление.

Что это означает?

Есть мнение, что активное и быстрое наземное контрнаступление должно вестись в одном направлении и при поддержке с воздуха и моря. Но сомнительно, что у Украины хватит на это сил. И активность должна быть такой, чтобы зайти глубоко в тыл российской армии и на этой глубине расширить наступление вбок и вытеснить силы интервентов с оккупированной территории. Наступление должно вестись на участке не более 10 километров, а затем продвигаться вглубь, а не широким фронтом.

Но украинцы показали в прошлом году под Харьковом и Херсоном, что они могут отбросить русских назад.

Под Харьковом это произошло благодаря тому, что совершенно непонятным образом российская армия ушла в оперативную паузу в тот момент, когда она перехватывала инициативу и когда у нее был достаточно высокий темп ведения операции. Для всех было полной неожиданностью, почему Путин объявил оперативную паузу в такой момент. Это позволило украинской армии сконцентрировать свои войска и перейти в контрнаступление.

С Херсоном, я думаю, была другая история. Там российская сторона намеревалась отступить за дельту Днепра на юг и подготовиться к защите сухопутных подступов к Крыму. Организация отступления показала, что это было намерение и что оно не было обусловлено эффективной оперативной деятельностью украинских войск.

В каком положении находятся две армии в человеческом и военном отношении?

Трудно сказать. Предвоенная ситуация явно говорила в пользу России. В технологическом плане это спорно. В качестве примера можно привести технологически продвинутый танк Т-14 "Армата", который практически не получил боевого применения.

Было много разговоров о гиперзвуковой ракете «Кинжал», но оказалось, что технологическая зрелость не так уж велика, потому что это слегка усовершенствованная сверхзвуковая ракета. А также то, что она не так эффективна с точки зрения количества и применения. И мы можем продолжать и продолжать о других секторах, в которых российские военные должны были иметь превосходство над украинскими военными, но в итоге оказалось, что это не так.

Российская армия имела численное превосходство, но технологически и оперативно она оказалась недостаточной, что сыграло на руку украинской армии. Это было продемонстрировано в конце прошлого года, когда конфликт перешел в войну на истощение и когда Россия не смогла перехватить оперативную и стратегическую инициативу.

Это помогло украинцам, но ясно показало, что ни одна из сторон не может переломить ход конфликта. Это породило вопросы о том, имеет ли смысл продолжать конфликт в такой ситуации и не лучше ли сесть за стол переговоров и провести мирные переговоры. Но ни одна из сторон не создала условий на поле боя, чтобы заставить противника сдаться или принять ее условия.

Что же должно произойти, чтобы одна из сторон перехватила инициативу и смогла победить?

Принципы и положения, описанные с древних времен, все еще действуют. Война всегда заканчивается тем, что одна сторона побеждает другую или навязывает ей свою волю. Война, которая заканчивается компромиссом, не устраняющим первопричину конфликта, становится замороженным конфликтом, который грозит разгореться вновь с еще большей силой.

Если возникает ситуация, когда конфликт достигает так называемой кульминации, когда противоборствующие стороны указывают, что ведение какой-либо деятельности является пустой тратой материальных средств и человеческих жизней и не имеет никакого эффекта, что может иметь место в случае с войной в Украине, то идеальным вариантом был бы поиск компромисса, даже при участии третьей стороны в качестве посредника, что, однако, будет считаться победой обеих сторон. Это, по сути, не так давно предлагал бывший советник президентов США Генри Киссинджер.

Но этого не произойдет, потому что украинцы хотят, чтобы русские ушли со всех оккупированных территорий.

Это их законное право и законное требование. Это политическое задание, и президенту Зеленскому и украинскому руководству трудно отступить от этих требований.

Возможно ли, что в случае нападения украинской армии на Крым, который русские уже считают своей территорией, они применят оружие массового поражения, как они иногда угрожают?

Правда заключается в том, что Крымский полуостров уже является частью административного управления России. Если бы Украина вошла в Крым, Россия по понятным причинам расценила бы это как агрессию против своей территории. А если западные страны снабдят Украину оружием для завоевания Крыма, Россия может почувствовать угрозу со стороны Запада. Но это скорее вопрос политического решения государств, поддерживающих Украину, чем вопрос военной стратегии.

Вопрос в том, будут ли они использовать ядерное оружие. Путин заявил, что они введут в арсенал межконтинентальные ракеты "Сармат", которые могут нести ядерные боеголовки...

Это вопрос ядерного сдерживания. Данная стратегия используется как Россией, так и НАТО, как это было во времена холодной войны, когда, по иронии судьбы, наличие ядерных арсеналов у обеих сторон привело к относительно стабильной ситуации с безопасностью в мире. Обе стороны осознавали, чем они обладают и что будет означать применение ядерного оружия. В случае проникновения украинской армии в Крым эта стратегия может стать реальностью. Но я рассматриваю это как гипотетическую проблему, которая, учитывая ситуацию на фронте, просто так не возникнет.

Могут ли американские истребители изменить ситуацию?

Используя эту и другие технологии - у Украины были бы ракеты средней и большой дальности - они могли бы угрожать внутренним территориям России, включая Крым. Ранее США и европейские страны видели опасность в том, что Россия может воспринять эти поставки как угрозу своей безопасности. Поэтому велись большие дебаты о том, стоит ли предоставлять такие системы Украине.

Сегодня мы видим, что украинцы используют беспилотники для атак на важные цели в глубине России, а также для диверсионных действий украинского спецназа или партизанских отрядов.

Оказывают ли на украинцев давление западные страны, которые не говорят открыто, что дальнейшая помощь зависит от результатов на фронте?

Безусловно, на украинскую армию оказывается давление, чтобы показать, что она может что-то сделать с предоставленным оружием. Украина также оказывает давление на западные страны, чтобы они активизировали и увеличили поставки оружия. Другое дело, что у Украины останется не так много возможностей для контрнаступления, если это контрнаступление не увенчается успехом. Президент Павел уже говорил, что у них есть практически один вариант.

Президент Зеленский говорил о том, что они должны защищать человеческие ресурсы и технику, подразумевая, что они рассчитывают на то, что удар в указанном направлении будет настолько сильным, что российская оборонительная линия будет прорвана. Свою роль играет и тот факт, что у Украины не так много стратегических резервов на случай потерь, которые необходимо восполнить. Проще говоря, я имею в виду, что Украина будет использовать все свои силы для контрнаступления.

Сколько у них есть времени? Нужно ли им атаковать до наступления осени?

Время - это относительная величина. В планах, конечно, учитываются погодные условия, и украинцы захотят максимально использовать хорошую погоду, но все зависит от того, удастся ли им это. Они, конечно, захотят достичь какого-то сдвига на линии фронта к началу зимы, и тогда им придется оценить все факторы, не только военные, но и экономические, и политические. Тогда они могут, я только предполагаю, сократить задачи, которые украинская армия должна выполнить на линии фронта.

В чем больше всего нуждается украинская армия?

Все виды военных материалов и оборудования, но больше всего тяжелая техника, танки. Для поддержки - артиллерийские системы и боеприпасы, ракетные системы, такие как HIMARS. И поддержка с воздуха: истребители и боевые вертолеты. Повторяю, без завоевания господства в воздухе наземное наступление практически невозможно.

Мы знаем много примеров из истории. Во время Второй мировой войны нацистская Германия пыталась завоевать Британские острова, и после неудачной воздушной битвы за Британию нацисты отступили от наземного вторжения. Этот принцип был и будет верен, и украинцы знают об этом.

Принесла ли эта война что-то новое?

Каждая война отличалась от предыдущей, сравните Первую и Вторую мировые войны. И мы всегда готовимся к войнам, которые уже были, и не можем подготовиться к войне, которая будет. Это абсолютно точно.

В Украине мы видим, что действуют различные системы, например, беспилотники, которые служат не только как машины наблюдения, но и как оружие. Но с их помощью нельзя завоевать никакую территорию, потому что никакая территория не может быть завоевана и контролируема, пока на нее не ступит нога солдата. Пока мы можем иметь оружие и системы наблюдения в космосе, это будет справедливо еще долгое время. На тактическом и оперативном уровне этот конфликт имеет много общего с войнами, которые велись в далеком и недавнем прошлом, но в нем прослеживается определенная эволюция.

У мировой общественности сложилось впечатление, что она может наблюдать за ходом войны в прямом эфире, как это было во время войны в Персидском заливе в 1991 году, когда благодаря американской CNN мы были вовлечены в боевую ситуацию и видели происходящее на поле боя в режиме реального времени. С войной в Украине дело обстоит иначе. То, как СМИ представляют ситуацию на украинском фронте, нужно воспринимать с осторожностью.

Мы должны учитывать, что информация о расположении и маневрах войск является необходимым условием для успешного проведения операции. И это информация, которая является предметом такой строгой секретности и настолько защищена, что общественность не может быть проинформирована средствами массовой информации или корреспондентами, находящимися на местах.

Но у обеих сторон есть возможности спутникового наблюдения, так как же они могут использовать элемент неожиданности?

Обе стороны знают об этом, поэтому они делают обманные ходы и выставляют обманные цели, чтобы ввести противника в заблуждение. В этом Украина имеет преимущество, в основном благодаря помощи западных стран и США, которые располагают системами наблюдения более высокого уровня, чем российские военные. Именно поэтому Украина имеет преимущество в разведке.





Источник: novinky.cz

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