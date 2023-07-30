Чехию на саммите по Украине в Джидде будет представлять заместитель главы МИД

Как сообщает CTK, пока неясно, будут ли представители стран присутствовать на саммите физически или в режиме онлайн.

О саммите в субботу сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатов. По данным издания, США и Европа пытаются заручиться широкой международной поддержкой мира, условия которого будет определять Украина. Россия на саммит не приглашена. По данным WSJ, на саммите будут представлены до 30 западных и ключевых развивающихся стран.

На встрече, которая пройдет 5 и 6 августа, будут присутствовать также представители Индии и Бразилии. Встреча пройдет в период обострения соперничества между Западом и Россией за поддержку со стороны ключевых развивающихся стран. Многие из них до сих пор занимали нейтральную позицию по отношению к агрессии России в Украине.

Украинские и западные лидеры надеются, что усилия по привлечению на свою сторону развивающихся стран могут увенчаться проведением в конце этого года саммита, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы урегулирования конфликта в Украине. Такие принципы, по их мнению, могли бы стать основой для возможных будущих мирных переговоров между Россией и Украиной, выгодных Киеву.

В конце июня представители Индии, Турции и ЮАР встретились в Копенгагене с представителями Украины и ряда ведущих европейских стран. К ним дистанционно присоединился советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Саудовская Аравия и Украина также пригласили на встречу в Джидду представителей Египта, Индонезии, Мексики и Замбии. Пока неясно, кто именно будет присутствовать на встрече, но Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС подтвердили свое участие. Ожидается, что Салливан вновь будет представлять США.

По словам западных дипломатов, Саудовская Аравия была выбрана в качестве места проведения встречи потому, что она поддерживает тесные отношения с Пекином. Цель — привлечь к участию во встрече представителей Китая, имеющего тесные отношения с Москвой.

На этой неделе президент России Владимир Путин провел российско-африканский саммит, на котором пообещал поставки зерна в африканские страны и объявил, что Россия списала десятки миллиардов долларов долгов африканским государствам. Однако африканские лидеры призвали его возобновить заключенные в прошлом году соглашения, которые обеспечивали украинский экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции, — Россия от них недавно отказалась.

После встречи с африканскими лидерами в субботу Путин не исключил возможности переговоров по Украине, которые, по его словам, должны основываться на предложениях Китая и африканских лидеров. Однако он также отметил, что объявить о прекращении огня будет сложно в условиях, когда украинская армия ведет наступление на российские войска.











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