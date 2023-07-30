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Чехию на саммите по Украине в Джидде будет представлять заместитель главы МИД

Новости 420on
31 ИЮЛЯ 2023
10:53
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Чешскую Республику на саммите по Украине в Саудовской Аравии будет представлять заместитель министра иностранных дел Ян Мариан (STAN). Представители Украины, западных и развивающихся стран проведут переговоры на саммите в Джидде в начале августа.
Как сообщает CTK, пока неясно, будут ли представители стран присутствовать на саммите физически или в режиме онлайн.
 
О саммите в субботу сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатов. По данным издания, США и Европа пытаются заручиться широкой международной поддержкой мира, условия которого будет определять Украина. Россия на саммит не приглашена. По данным WSJ, на саммите будут представлены до 30 западных и ключевых развивающихся стран.
 
На встрече, которая пройдет 5 и 6 августа, будут присутствовать также представители Индии и Бразилии. Встреча пройдет в период обострения соперничества между Западом и Россией за поддержку со стороны ключевых развивающихся стран. Многие из них до сих пор занимали нейтральную позицию по отношению к агрессии России в Украине.
 
Украинские и западные лидеры надеются, что усилия по привлечению на свою сторону развивающихся стран могут увенчаться проведением в конце этого года саммита, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы урегулирования конфликта в Украине. Такие принципы, по их мнению, могли бы стать основой для возможных будущих мирных переговоров между Россией и Украиной, выгодных Киеву.
 
В конце июня представители Индии, Турции и ЮАР встретились в Копенгагене с представителями Украины и ряда ведущих европейских стран. К ним дистанционно присоединился советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Саудовская Аравия и Украина также пригласили на встречу в Джидду представителей Египта, Индонезии, Мексики и Замбии. Пока неясно, кто именно будет присутствовать на встрече, но Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС подтвердили свое участие. Ожидается, что Салливан вновь будет представлять США.
 
По словам западных дипломатов, Саудовская Аравия была выбрана в качестве места проведения встречи потому, что она поддерживает тесные отношения с Пекином. Цель — привлечь к участию во встрече представителей Китая, имеющего тесные отношения с Москвой.
 
На этой неделе президент России Владимир Путин провел российско-африканский саммит, на котором пообещал поставки зерна в африканские страны и объявил, что Россия списала десятки миллиардов долларов долгов африканским государствам. Однако африканские лидеры призвали его возобновить заключенные в прошлом году соглашения, которые обеспечивали украинский экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции, — Россия от них недавно отказалась.
 
После встречи с африканскими лидерами в субботу Путин не исключил возможности переговоров по Украине, которые, по его словам, должны основываться на предложениях Китая и африканских лидеров. Однако он также отметил, что объявить о прекращении огня будет сложно в условиях, когда украинская армия ведет наступление на российские войска. 

Источник: ceskenoviny.cz

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