Президент Петр Павел разрешил 14 чехам воевать в Украине

Всего согласие главы государства на вступление в ряды ВСУ имеют 146 чехов, 132 из которых получили его от предшественника Павела Милоша Земана.

Чешские добровольцы присоединились к боевым действиям в Украине, подвергающейся российской агрессии с 24 февраля прошлого года, спустя месяц после начала конфликта.

Маркета Ржехакова, пресс-секретарь президента, подтвердила iRozhlas.cz, что было принято 14 положительных решений, разрешающих легальное вступление чешских граждан в ряды вооруженных сил Украины. Она не уточнила, почему глава государства не удовлетворил восемь заявок.

Если граждане Чехии хотят легально принять участие в боевых действиях на стороне Киева, они должны сначала обратиться к президенту за разрешением на службу в иностранных вооруженных силах. Если же они отправляются в Украину, не получив такого разрешения, им грозит уголовное преследование.

Неясно, сколько человек, получивших разрешение, не въехали в Украину. Также неизвестны цифры тех, кто отправился в зону боевых действий, не подав заявку.







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