Президент Чехии подписал договор о сотрудничестве в области обороны с США

Премьер-министр подпишет соглашение в первый день после возвращения из отпуска в Хорватии.

Обе палаты парламента поддержали документ значительным большинством голосов. В Сенате за договор проголосовали 66 из 72 законодателей, а в Палате депутатов — 115 из 144.

По словам министра обороны Яны Черноховой (ODS), оборонный договор с США дает Чехии дополнительную гарантию безопасности, а представляет ценность в условиях военной агрессии России против Украины. «В этой ситуации мы не можем обойтись без крепкого союза с другими демократическими странами», — подчеркнула Чернохова.

Как члены правительства, так и представители оппозиционного движения ANO подчеркнули, что речь не идет о пребывании американских войск или строительстве баз вооруженных сил США на территории Чехии. Долгосрочное присутствие американских военных в стране всегда должно быть одобрено парламентом, отметили они. Тогда правовой статус американских войск будет регулироваться договором об обороне. Представители коалиции также отвергли сравнение соглашения с «временным» пребыванием советских войск в бывшей социалистической Чехословакии после 1968 года.

Большинство стран НАТО имеют с США соглашение об обороне или аналогичный документ. Из восточных членов альянса оставалась только Чехия.

Документ объемом около 40 страниц охватывает многие вопросы, связанные с возможным присутствием американских войск в Чехии или сотрудничеством между вооруженными силами США и Чехии на чешской территории. В частности, речь идет о правовом статусе военнослужащих США, охране окружающей среды, эксплуатации автотранспорта военнослужащими США и членами их семей, а также о статусе подрядчиков вооруженных сил США. Соглашение предусматривает освобождение американских военнослужащих от уплаты налогов и таможенных пошлин на территории Чехии, и включает перечень военных объектов и помещений чешской армии, которые вооруженные силы США смогут использовать на заранее оговоренных условиях.

Палата депутатов отмечает, что заключение соглашения означает углубление практического оборонного сотрудничества с США и способствует повышению безопасности Чешской Республики.

При этом подчеркивается, что соглашение не дает вооруженным силам США права на строительство постоянных военных баз в Чехии или на постоянное проживание в стране без предварительного согласия Чехии. Оно также не дает права на размещение ядерного оружия.







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