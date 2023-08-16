Рекордное недоверие правительству Чехии. Фиале не доверяют даже его избиратели Новости 420on 16 АВГУСТА 2023 18:00 409

Только 2% респондентов «определенно доверяют» правительству Петра Фиалы, свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения. Напротив, недоверие к кабинету министров достигло рекордного уровня. Политики легкомысленно относятся к этим цифрам, что, по мнению экспертов, большая ошибка.





При более глубоком рассмотрении данные оказываются еще более неприятными для правительства: только 2% доверяют правительству безоговорочно, остальные 23% — с оговорками. Простая математика показывает, что кабинет потерял доверие даже среди собственных избирателей: осенью 2021 года электоральный выигрыш двух коалиций составлял более 43%.



Очень высокий уровень недоверия



Падение популярности правительства в середине срока — не редкость. Оппоненты часто утверждаются в своем негативном мнении, а часть сторонников, что вполне логично, разочаровывается хотя бы отчасти. И, как показывают данные CVVM, это проблема не только правительства: доверие к другим конституционным институтам также резко упало.



Тем не менее доля чехов, не доверяющих правительству, удивляет даже в историческом сравнении.



«Это, конечно, высокая доля недоверия. Если мы посмотрим на цифры с 90-х годов, то за исключением правительства Петра Нечаса исторически подобные ситуации возникали практически только во время крупных правительственных кризисов», — поясняет социолог Ян Червенка из CVVM.



Например, правительству Богуслава Соботки в 2017 году 74% избирателей вынесли вотум недоверия, как раз после того, как разразился кризис, связанный с увольнением Андрея Бабиша (ANO) с поста министра финансов. Сначала Соботка хотел отправить в отставку все правительство, но президент Милош Земан воспринял это только как уход премьер-министра, в итоге Соботка отозвал заявление об отставке кабмина. Все это сопровождалось ставшей уже легендарной пресс-конференцией, на которой президент размахивал палкой в сторону премьер-министра.



Еще одно значительное падение доверия было зафиксировано опросами весной 2009 года, сразу после падения правительства Тополанека. Аналогичное падение было зафиксировано и в следующем году, после опыта работы беспартийного правительства Яна Фишера.



Не политика, а экономика



Правительство Петра Фиалы даже в середине своего срока остается чрезвычайно сплоченным по чешским политическим меркам. По мнению Червенки, цифры показывают, что на этот раз непопулярность правительства обусловлена скорее недовольством экономической ситуацией, чем политическими событиями.



«Конечно, оценка различается в зависимости от политической ориентации, но она также достаточно принципиально различается в зависимости от экономической ситуации и уровня жизни домохозяйств. Чем выше доход домохозяйства, тем больше вероятность того, что человек будет доверять правительству. В настоящее время экономика действительно первична», — говорит Червенка.



По мнению социолога Яна Герцмана, на доверие к правительству всегда влияет несколько факторов, но даже он в настоящее время считает экономические вопросы более важными, чем политические отношения с правительством как таковым.



«Это логично, и это сложная ситуация для правительства. Часть населения может почувствовать, что правительство больше заботится о других, чем о них. Часть из них, возможно, призывала к реформам и оздоровлению государственных финансов, но когда им приходится ощущать это на собственных кошельках и собственном образе жизни, они возмущаются», — считает Отто Эйбль, политолог из Университета Масарика.



Аналогичным образом экономические проблемы существенно повлияли на доверие к кабинету Петра Нечаса. Он уже давно был крайне непопулярен, и в одном из опросов 89% граждан выразили ему свое недоверие. Нечасу удалось совместить два ключевых фактора, подрывающих доверие к государственным институтам: политические трудности с частой сменой министров и экономический кризис.



Доверие к Андрею Бабишу не упало настолько низко, как доверие к кабинету Петра Фиалы, даже после самых сильных волн ковида. В самый тяжелый период ему доверяли 28%. Однако, как отмечают исследователи, сравнение в данном случае затруднено, так как невозможно было получить данные в разгар эпидемии.



По мнению Герцмана, экономические причины также могли способствовать более высоким показателям кабинета Бабиша. «В отношении правительства Бабиша определенную роль сыграло то, что оно организовало массовые субсидии как для населения, так и для предприятий. А сейчас этого не происходит, потому что ситуация требует более тщательного расследования», — говорит Герцман.



Столь же бесславно кабинет Фиалы выглядел и в более раннем опросе CVVM, проведенном в начале этого года. В нем исследователи спрашивали об удовлетворенности избирателей пятью аспектами: программой, деятельностью, составом правительства, личностью премьер-министра и общением с общественностью. По всем этим показателям кабинет Фиалы получил худшие оценки, чем два предыдущих правительства Андрея Бабиша, кабинет Богуслава Соботки и бюрократическое правительство Йиржи Руснока.



Представители правительства говорят, что не игнорируют эти цифры, но в то же время и не нервничают по этому поводу. «Правительство, конечно, не недооценивает отклики населения. Но в то же время различные исследования настроений и предпочтений избирателей не стоит переоценивать», — заявил пресс-секретарь правительства Вацлав Смолка.



«Это важный показатель настроений в обществе, но он очень изменчив. Для меня самое главное — это честная работа с максимальными усилиями и прозрачностью», — сказал лидер пиратов Иван Бартош.



Парадокс избирателя



За спокойствием некоторых представителей власти может скрываться тот факт, что цифры их собственных, внутренних опросов гораздо менее драматичны.



Так, последняя модель выборов Median, рассчитанная в июне этого года, приписывает правящей коалиции 35,5% голосов — всего на 8% меньше, чем партия получила на выборах. Значит, цифры доверия и модель выборов не совпадают?



Только на первый взгляд. То, что избиратели не доверяют правительству, не означает, что они не будут голосовать за него снова. Например потому, что у него нет лучшей альтернативы.



«Недоверие не обязательно перерастает в отказ голосовать за них. Мы можем посмотреть на другие опросы, которые тоже могут оказаться не очень лестными, но это не полная катастрофа», — говорит политолог Айбл.



Он подытоживает настроение значительной части избирателей пятипартийной коалиции: они разочарованы успехами правительства, но не настолько, чтобы перейти на сторону оппозиционного движения ANO. И они считают выборы слишком важными, чтобы пропустить их из-за своего разочарования.



Тем не менее социолог Герцман считает, что правительство не должно легкомысленно относиться к результатам выборов. «Они должны внимательно относиться к развитию общественного мнения. Я не говорю, что нужно следовать за ним, это было бы популизмом. Но воспринимать его и реагировать на него было бы уместно. И это большая слабость нынешнего правительства», — считает Герцман.



По его словам, можно предпринимать даже непопулярные шаги, но они должны быть хорошо донесены до избирателей. «Например, если сейчас обсуждаются изменения в пакете мер жесткой экономии, а семь недель назад они говорили, что точно ничего менять не будут, то, наверное, это не принесет правительству большой пользы», — считает Герцман.



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420on рекомендует: Кабинет Петра Фиалы (ODS) никогда не мог похвастаться большой популярностью, но этим летом его поддержка упала до исторического минимума: по данным опроса CVVM, только 25% граждан доверяют правительству, а 73% не доверяют.При более глубоком рассмотрении данные оказываются еще более неприятными для правительства: только 2% доверяют правительству безоговорочно, остальные 23% — с оговорками. Простая математика показывает, что кабинет потерял доверие даже среди собственных избирателей: осенью 2021 года электоральный выигрыш двух коалиций составлял более 43%.Падение популярности правительства в середине срока — не редкость. Оппоненты часто утверждаются в своем негативном мнении, а часть сторонников, что вполне логично, разочаровывается хотя бы отчасти. И, как показывают данные CVVM, это проблема не только правительства: доверие к другим конституционным институтам также резко упало.Тем не менее доля чехов, не доверяющих правительству, удивляет даже в историческом сравнении.«Это, конечно, высокая доля недоверия. Если мы посмотрим на цифры с 90-х годов, то за исключением правительства Петра Нечаса исторически подобные ситуации возникали практически только во время крупных правительственных кризисов», — поясняет социолог Ян Червенка из CVVM.Например, правительству Богуслава Соботки в 2017 году 74% избирателей вынесли вотум недоверия, как раз после того, как разразился кризис, связанный с увольнением Андрея Бабиша (ANO) с поста министра финансов. Сначала Соботка хотел отправить в отставку все правительство, но президент Милош Земан воспринял это только как уход премьер-министра, в итоге Соботка отозвал заявление об отставке кабмина. Все это сопровождалось ставшей уже легендарной пресс-конференцией, на которой президент размахивал палкой в сторону премьер-министра.Еще одно значительное падение доверия было зафиксировано опросами весной 2009 года, сразу после падения правительства Тополанека. Аналогичное падение было зафиксировано и в следующем году, после опыта работы беспартийного правительства Яна Фишера.Правительство Петра Фиалы даже в середине своего срока остается чрезвычайно сплоченным по чешским политическим меркам. По мнению Червенки, цифры показывают, что на этот раз непопулярность правительства обусловлена скорее недовольством экономической ситуацией, чем политическими событиями.«Конечно, оценка различается в зависимости от политической ориентации, но она также достаточно принципиально различается в зависимости от экономической ситуации и уровня жизни домохозяйств. Чем выше доход домохозяйства, тем больше вероятность того, что человек будет доверять правительству. В настоящее время экономика действительно первична», — говорит Червенка.По мнению социолога Яна Герцмана, на доверие к правительству всегда влияет несколько факторов, но даже он в настоящее время считает экономические вопросы более важными, чем политические отношения с правительством как таковым.«Это логично, и это сложная ситуация для правительства. Часть населения может почувствовать, что правительство больше заботится о других, чем о них. Часть из них, возможно, призывала к реформам и оздоровлению государственных финансов, но когда им приходится ощущать это на собственных кошельках и собственном образе жизни, они возмущаются», — считает Отто Эйбль, политолог из Университета Масарика.Аналогичным образом экономические проблемы существенно повлияли на доверие к кабинету Петра Нечаса. Он уже давно был крайне непопулярен, и в одном из опросов 89% граждан выразили ему свое недоверие. Нечасу удалось совместить два ключевых фактора, подрывающих доверие к государственным институтам: политические трудности с частой сменой министров и экономический кризис.Доверие к Андрею Бабишу не упало настолько низко, как доверие к кабинету Петра Фиалы, даже после самых сильных волн ковида. В самый тяжелый период ему доверяли 28%. Однако, как отмечают исследователи, сравнение в данном случае затруднено, так как невозможно было получить данные в разгар эпидемии.По мнению Герцмана, экономические причины также могли способствовать более высоким показателям кабинета Бабиша. «В отношении правительства Бабиша определенную роль сыграло то, что оно организовало массовые субсидии как для населения, так и для предприятий. А сейчас этого не происходит, потому что ситуация требует более тщательного расследования», — говорит Герцман.Столь же бесславно кабинет Фиалы выглядел и в более раннем опросе CVVM, проведенном в начале этого года. В нем исследователи спрашивали об удовлетворенности избирателей пятью аспектами: программой, деятельностью, составом правительства, личностью премьер-министра и общением с общественностью. По всем этим показателям кабинет Фиалы получил худшие оценки, чем два предыдущих правительства Андрея Бабиша, кабинет Богуслава Соботки и бюрократическое правительство Йиржи Руснока.Представители правительства говорят, что не игнорируют эти цифры, но в то же время и не нервничают по этому поводу. «Правительство, конечно, не недооценивает отклики населения. Но в то же время различные исследования настроений и предпочтений избирателей не стоит переоценивать», — заявил пресс-секретарь правительства Вацлав Смолка.«Это важный показатель настроений в обществе, но он очень изменчив. Для меня самое главное — это честная работа с максимальными усилиями и прозрачностью», — сказал лидер пиратов Иван Бартош.За спокойствием некоторых представителей власти может скрываться тот факт, что цифры их собственных, внутренних опросов гораздо менее драматичны.Так, последняя модель выборов Median, рассчитанная в июне этого года, приписывает правящей коалиции 35,5% голосов — всего на 8% меньше, чем партия получила на выборах. Значит, цифры доверия и модель выборов не совпадают?Только на первый взгляд. То, что избиратели не доверяют правительству, не означает, что они не будут голосовать за него снова. Например потому, что у него нет лучшей альтернативы.«Недоверие не обязательно перерастает в отказ голосовать за них. Мы можем посмотреть на другие опросы, которые тоже могут оказаться не очень лестными, но это не полная катастрофа», — говорит политолог Айбл.Он подытоживает настроение значительной части избирателей пятипартийной коалиции: они разочарованы успехами правительства, но не настолько, чтобы перейти на сторону оппозиционного движения ANO. И они считают выборы слишком важными, чтобы пропустить их из-за своего разочарования.Тем не менее социолог Герцман считает, что правительство не должно легкомысленно относиться к результатам выборов. «Они должны внимательно относиться к развитию общественного мнения. Я не говорю, что нужно следовать за ним, это было бы популизмом. Но воспринимать его и реагировать на него было бы уместно. И это большая слабость нынешнего правительства», — считает Герцман.По его словам, можно предпринимать даже непопулярные шаги, но они должны быть хорошо донесены до избирателей. «Например, если сейчас обсуждаются изменения в пакете мер жесткой экономии, а семь недель назад они говорили, что точно ничего менять не будут, то, наверное, это не принесет правительству большой пользы», — считает Герцман.Источник: seznamzpravy.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR

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