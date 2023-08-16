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Чехия укрепляет оборонные связи: анализ нового соглашения с США

Анастасия Князева
16 АВГУСТА 2023
19:01
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) официально подписал соглашение о сотрудничестве в области обороны с США. Сообщив о завершении ратификации на платформе X, ранее известной как Twitter, Фиала подтвердил ту роль, которую играет это соглашение в современной политике. Президент Петр Павел уже подписал этот договор 1 августа.
Процесс утверждения договора в парламенте не прошел без протестов: некоторые выступали против присутствия войск США на чешской территории. Тем не менее большинство парламентариев поддержали документ: в Сенате 66 из 72 были за, а в Палате представителей — 115 из 144.
 
Министр обороны Яна Чернохова (ODS) выразила уверенность, что соглашение обеспечит Чехии дополнительные гарантии безопасности, особенно учитывая текущую военную агрессию России против Украины. «В сложившейся ситуации наша страна нуждается в прочном союзе с другими демократическими государствами», — заявила она.
 
Стоит отметить, что большинство стран — членов НАТО уже имеют подобные оборонные соглашения с США. Теперь и Чехия присоединилась к их числу.
 
Документ длиной в 40 страниц рассматривает различные аспекты возможного взаимодействия американских и чешских вооруженных сил на территории Чехии. Среди ключевых моментов: правовой статус американских военнослужащих, проблемы охраны окружающей среды, условия использования автотранспорта военными из США и их семьями, а также права и обязанности подрядчиков ВС США. Кроме того, соглашение гарантирует освобождение американских военных от уплаты налогов и таможенных сборов в Чехии. В документе также указаны чешские военные объекты, которыми смогут пользоваться военные США на определенных условиях.
 
Палата общин одобрила соглашение, приняв резолюцию, предложенную оппозиционным движением ANO. В тексте резолюции отмечается, что данное соглашение укрепляет оборонное сотрудничество с США и вносит свой вклад в безопасность Чехии. Однако в документе ясно подчеркивается: договор не предоставляет США право на создание постоянных военных баз или на длительное пребывание военных без согласия Чехии. Дополнительно соглашение исключает возможность размещения ядерного оружия на чешской территории.
 
Во время парламентских дискуссий как представители власти, так и члены оппозиционного движения ANO акцентировали внимание на том, что соглашение не предполагает размещения американских войск или строительства военных баз США в Чехии. Они подчеркнули, что любое долгосрочное пребывание военных США в стране должно получить одобрение парламента и будет основано на оборонном договоре. Представители правящей коалиции также опровергли попытки сравнения текущего соглашения с «временным» нахождением советских войск в Чехословакии после 1968 года.
 
Основное несогласие проявилось со стороны оппозиционной SPD. Они высказали мнение, что договор фактически открывает двери для будущего военного присутствия США в Чехии. По их мнению, соглашение преимущественно выгодно для США и позиционирует Чехию как зависимую сторону.
 
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Чехия США политика

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