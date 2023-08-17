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Президенту Чехии доверяют 58% населения, правительству — 25%

Новости 420on
18 АВГУСТА 2023
08:30
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58% населения доверяют президенту Петру Павлу. Доверие к нему осталось таким же, как и в предыдущем опросе, проведенном в апреле и мае. Ухудшилось положение других конституционных институтов. В основном это правительство и парламент. В обоих случаях произошло снижение на семь процентных пунктов — до 25%. Больше всего люди по-прежнему доверяют мэрам и муниципальным советам.
Об этом говорится в опубликованном сегодня опросе Центра изучения общественного мнения (ЦИОМ).

Доверие к Павлу остается выше, чем к его предшественнику. На протяжении большей части второго президентского срока Милоша Земана доля людей, доверяющих главе государства, постоянно была ниже 50%. К середине 2022 года доверие к президенту опустилось даже ниже 30%. Несмотря на последующий рост, уже перед уходом Земана доля доверяющих ему людей достигла максимума в 38%, которого она достигла на рубеже прошлого и нынешнего годов.

С ноября прошлого года уровень доверия к правительству оставался выше 30%, но в последнее время наблюдается значительное падение. Аналогичная ситуация сложилась и с Палатой депутатов. Доверие к Сенату упало на два процентных пункта — до 36%. Доверие к губернаторам составляет 43%, также снизившись на два процентных пункта. Доверие к региональным советам упало даже на шесть процентных пунктов — до 42%.

Мэры и муниципальные советы неизменно пользуются наибольшим доверием. На протяжении длительного времени этот показатель превышает 60%. Для муниципальных советов этот показатель сейчас составляет 62%, но это на четыре процентных пункта ниже, чем в предыдущем опросе. Для мэров этот показатель снизился на два процентных пункта и составляет 65%.

Политической ситуацией в Чехии сейчас довольны 15% населения. Опять же, это снижение на два процентных пункта. «Таким образом, оценка политической ситуации продолжает оставаться на явно худшем уровне, чем обычно в период с 2014 по 2020 год, за исключением двух краткосрочных спадов в 2017 и 2018 годах, связанных с правительственным кризисом или проблемами с формированием правительства после выборов в Палату депутатов. В долгосрочной перспективе удовлетворенность текущей политической ситуацией остается существенно выше, чем в 2012 и 2013 годах», — говорится в сообщении CVVM.

Опрос проводился с 26 мая по 24 июля, в нем приняли участие 929 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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президент Опрос общественного мнения Чехия правительство Парламент ЧР

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