Комментарий: власть больше не интересуют собственные избиратели, Бабишу дорога открыта

Хамство правительства перед лицом ужасающих цифр, показывающих, что только 2% людей полностью поддерживают его, является лишь симптомом более глубокой проблемы, с которой столкнулся кабинет министров. И если ничего не изменится, это высокомерие станет одной из причин, по которой Андрей Бабиш может победить на следующих выборах.



Издание Seznam Zprávy проанализировало последние результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения. Цифры удивили даже экспертов, которые занимаются внутренней политикой не один десяток лет. Только 25% граждан доверяют правительству. Что должно пугать, но, видимо, не пугает министров, так это факт, что «определенно доверяют» им всего 2% респондентов.



Даже кабинет Бабиша не опускался до таких низов в самое кризисное время в период пандемии коронавируса.



Причины, по общему мнению респондентов, экономические. У многих людей дела идут совсем плохо. Цены взлетели до небес, а зарплаты — нет. Многие считают, что Петру Фиале и его министрам на это наплевать.



Премьер и его коллеги не очень-то стараются развеять это впечатление. Ведь когда я в начале этой колонки пишу о хамстве, то имею в виду, например, заявление пресс-секретаря правительства Вацлава Смолки, который так прокомментировал опрос: «Правительство, конечно, не недооценивает любую обратную связь с общественностью. Однако верно и то, что в различных опросах об отношении и предпочтениях избирателей нет ничего переоцененного».



Высказывание такого суждения в эпоху изобилия и роста никого бы не взволновало. Однако в нынешней констелляции оно кажется напыщенным. Неуместным выглядит и мнение лидера «Пиратов» Ивана Бартоша, который заявил, что «это важный индикатор настроения в обществе, но очень изменчивый. Для меня главное — честно делать свою работу с максимальной отдачей и прозрачностью».



И баста. Если проблему игнорировать, то она решается. Если бы только реальность была столь примитивна.



Правительство, и это необходимо подчеркнуть, уже много месяцев лавирует на крайне непрозрачной территории. Оно правит в условиях российской войны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, казна была в значительной степени опустошена предыдущим министром финансов Бабиша Аленой Шиллеровой.



Однако темой данного текста не является оценка успешности или ошибочности экономических действий кабинета Фиалы. Этому мы последовательно уделяем внимание. На этот раз речь идет о чем-то более тонком, но потенциально разрушительном. Это пренебрежение к электорату, пренебрежение, порой граничащее с презрением.



Благодаря долгосрочной «коммуникационной стратегии» правительства — той самой глубинной проблеме, о которой говорилось во введении, — оппозиции ничего не нужно делать. В конце концов, это и есть та мета, над которой она успешно работала этим летом.



За исключением Андрея Бабиша, который время от времени снимает плаксивое видео о пластиковых крышках для TikTok. Или Томио Окамура, который в свободные минуты в сети не очень убедительно ратует против беженцев, забывая каждые четверть минуты текст, чтобы наспех и несколько комично его выучить.



В остальном — мертво.



Однако Андрею Бабишу, в частности, видимо, предстоит королевское, а точнее, премьерское время. Ему остается только следовать модели Seznam Zprávy, которая показывает, кто, согласно опросам, ближе всего к победе на следующих выборах. Так вот, в декабре 2021 года движение ANO имело около 26%. С тех пор показатель неуклонно растет и в июне этого года составил почти 34%. Если не произойдет ничего экстраординарного, единственным интересным вопросом в чешской политике этой осенью будет то, как далеко продвинется движение ANO.



Поэтому, наконец, необходимо указать на обстоятельства, о которых пять коалиций, возможно, не знают, а может быть, забыли. Прошлогодние выборы сложились для сегодняшних правящих партий удачно: коалиция SPOLU обошла ANO всего на 35 тыс. голосов, а целая пятая часть голосов избирателей была «конфискована», в результате чего Šlachtova Přísaha, ČSSD и KSČM остались без парламентской власти.



И тысячи людей, зачастую совершенно разных взглядов, жизненных установок, или, если хотите, философий, на выборах отбросили свои сомнения в отношении политиков и партий, которые им на самом деле не нужны, по одной причине: чтобы совместными усилиями отстранить от власти Андрея Бабиша. О том, что их это действительно волнует, свидетельствует третья по величине явка избирателей за всю историю Чехии.



Со стороны соратников Фиалы было бы невежливо и неразумно не остановиться на настроениях, разочарованиях, ожиданиях и общих чувствах этих людей. И это может пагубно сказаться на будущем желании людей участвовать в политической жизни в любом виде, даже если это будет простой выбор.







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