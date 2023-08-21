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В Праге ждут нового посла Украины: дипломатическая пауза или внутренние проблемы?

Анастасия Князева
21 АВГУСТА 2023
22:00
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Чехия усиленно добивается возобновления работы посольства Украины в Праге на должном уровне, учитывая, что пост посла уже более года остается вакантным. Последний представитель Украины в Чехии, Евгений Перебийнис, перешел на должность заместителя главы внешнеполитического ведомства своей страны.
Вице-премьер Чехии Вит Ракушан, представляя партию STAN, выразил надежду, что Украина назначит своего нового посла в ближайшие месяцы. Об этом он рассказал в интервью для CNN Prima News.
«Мы активно общаемся с украинской стороной на этот счет. Министр иностранных дел Чехии, Ян Липавский, не раз обращался к своему украинскому коллеге, Дмитрию Кулебе, с призывами урегулировать вопрос. К тому же, я также передавал эту информацию через нашего президента, Петра Павла», — поделился Ракушан.

Вице-премьер предположил, что отсрочка назначения посла может быть связана с внутренней ситуацией в Украине, особенно с учетом российского военного присутствия на ее территории. «Представляется, что Украина в первую очередь фокусируется на своих внутренних вопросах», — добавил Ракушан.

Томио Окамура из партии SPD выразил мнение, что для Украины Чехия, возможно, не является приоритетом в дипломатическом плане. Он сделал параллель с отношениями Чехии и Тайваня, подчеркивая, что, несмотря на активное взаимодействие на политическом уровне, важные экономические решения могут приниматься в пользу других стран. Например, крупный производитель микросхем из Тайваня, компания TSMC, решила разместить свою первую европейскую фабрику в Германии.



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Украина Чехия

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