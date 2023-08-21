ФОТОРЕПОРТАЖ: «Путин — убийца». Активисты Праги провели акцию в знак противостояния политике Путина
21 АВГУСТА 2023
16:39
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В последние дни лета Прага стала ареной выразительного политического мероприятия. Улицы столицы Чехии, обычно полные туристов, наполнились демонстрантами, которые пришли выразить свою обеспокоенность и протест в отношении действий российского президента Владимира Путина. Эта акция была организована в знак солидарности с российским оппозиционером Алексеем Навальным, отравленным три года назад.
Фоторепортаж предоставил: oiler_gera
Среди участников демонстрации были люди, известные в оппозиционной среде, включая Руслана Шаведдинова, который стоит у руля одного из крупнейших российских информационных YouTube-каналов, и представителей движения «Весна». Все они, объединенные общей идеей, преодолели путь от одного конца Вацлавской площади к другому, демонстрируя свою позицию. Завершилась акция символическим актом заколачивания гроба президента.
Протесты прошли не только в Чехии. Грузия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия и многие другие страны также были аренами подобных митингов.
В России акции протеста состоялись в форме одиночных пикетов. По данным "ОВД-Инфо", в различных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару и другие, прошли задержания участников. Многие из них впоследствии были освобождены с административными протоколами.
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