Клаус критикует правительство Фиалы: «Как малые дети — разжигают инфляцию огромными дефицитами»

Он также выразил мнение, что правительство не должно постоянно заниматься конфликтом с Андреем Бабишем, так как это может негативно повлиять на чешское сельское хозяйство. Он назвал пакет мер по консолидации, принятый кабинетом Фиалы, "половинчатым".





По мнению Клауса, важно остановить рост инфляции. Он считает, что искать причины инфляции следует не в отдельных субъектах, таких как фермеры или производители продуктов питания, а в макроэкономических дисбалансах. Он подметил, что в некоторых отраслях существует недостаточно конкурентная среда или даже монополистическая ситуация на рынке, что позволяет участникам манипулировать ценами.





Клаус также высказал мнение, что Чешский национальный банк за последние десять лет влил в экономику слишком много денег. Он отметил, что самым большим источником инфляции сегодня является фискальная политика государства и большие бюджетные дефициты.





В целом, Клаус призвал правительство рассмотреть более ответственный подход к финансовой политике, чтобы справиться с ростом инфляции и дисбалансами в экономике.















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