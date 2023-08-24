ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Клаус критикует правительство Фиалы: «Как малые дети — разжигают инфляцию огромными дефицитами»

Анастасия Князева
25 АВГУСТА 2023
19:00
198
Бывший президент Вацлав Клаус выразил критику в адрес правительства премьер-министра Петра Фиалы (ODS). Он отметил, что чешская пищевая промышленность уже построила множество высокопроизводительных заводов высокого уровня, но считает ненужной борьбу между мелкими и крупными хозяйствами. Клаус подчеркнул, что надежда на спасение ситуации путем развития малых предприятий не всегда соответствует реальности.
Он также выразил мнение, что правительство не должно постоянно заниматься конфликтом с Андреем Бабишем, так как это может негативно повлиять на чешское сельское хозяйство. Он назвал пакет мер по консолидации, принятый кабинетом Фиалы, "половинчатым".

По мнению Клауса, важно остановить рост инфляции. Он считает, что искать причины инфляции следует не в отдельных субъектах, таких как фермеры или производители продуктов питания, а в макроэкономических дисбалансах. Он подметил, что в некоторых отраслях существует недостаточно конкурентная среда или даже монополистическая ситуация на рынке, что позволяет участникам манипулировать ценами.

Клаус также высказал мнение, что Чешский национальный банк за последние десять лет влил в экономику слишком много денег. Он отметил, что самым большим источником инфляции сегодня является фискальная политика государства и большие бюджетные дефициты.

В целом, Клаус призвал правительство рассмотреть более ответственный подход к финансовой политике, чтобы справиться с ростом инфляции и дисбалансами в экономике.




Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.


политика экономика Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
25 АВГУСТА 2023
17:30
420
ЭКОНОМИКА
ПРИБЫЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ — РЕКОРДНАЯ. ПО МНЕНИЮ ФИАЛЫ, ПОВЕДЕНИЕ БАБИША ВОЗМУТИТЕЛЬНО
25 АВГУСТА 2023
13:30
780
ОБЩЕСТВО
48-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА, НАПАВШИЙ НА УКРАИНОК В ЧЕХИИ, УЖЕ ПОД СТРАЖЕЙ
25 АВГУСТА 2023
12:29
497
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НОВЫЙ ЗАКОН О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГЛАЗАМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
25 АВГУСТА 2023
11:00
77755
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
25 АВГУСТА 2023
20:30
78
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: РОССИЙСКИЕ ШПИОНЫ УГРОЖАЮТ ЕВРОПЕ. ЗАВЕРБОВАННЫЕ БЕЖЕНЦЫ ХОТЕЛИ ОСТАНОВИТЬ ПОЕЗД, ПЕРЕВОЗИВШИЙ ОРУЖИЕ
25 АВГУСТА 2023
17:30
420
ЭКОНОМИКА
ПРИБЫЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ — РЕКОРДНАЯ. ПО МНЕНИЮ ФИАЛЫ, ПОВЕДЕНИЕ БАБИША ВОЗМУТИТЕЛЬНО
25 АВГУСТА 2023
15:00
647
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ЧТО ЖДЕТ «ВАГНЕРОВЦЕВ» ПОСЛЕ ПРИГОЖИНА? ДВА СЦЕНАРИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЫ
25 АВГУСТА 2023
13:30
780
ОБЩЕСТВО
48-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА, НАПАВШИЙ НА УКРАИНОК В ЧЕХИИ, УЖЕ ПОД СТРАЖЕЙ
25 АВГУСТА 2023
12:29
497
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НОВЫЙ ЗАКОН О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГЛАЗАМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
25 АВГУСТА 2023
11:00
77755
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
25 АВГУСТА 2023
10:30
718
ЗДОРОВЬЕ
«ПОВТОРНЫЙ ИНФАРКТ У КУРИЛЬЩИКА? ВЫ ЗАПЛАТИТЕ 750 000 КРОН», — ГОВОРИТ ИЗВЕСТНЫЙ ЧЕШСКИЙ КАРДИОЛОГ
25 АВГУСТА 2023
09:00
889
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИКИ НА ИНТЕРНЕТ-БАЗАРАХ ЛИШИЛИ ЧЕХОВ СОТЕН МИЛЛИОНОВ КРОН
25 АВГУСТА 2023
07:00
534
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ В ЭТОМ ГОДУ ВЫРОСЛО ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ И УБИЙСТВ ПО ЛИЧНЫМ МОТИВАМ
24 АВГУСТА 2023
23:00
1790
ОБЩЕСТВО
В ПЛЬЗЕНСКОМ КРАЕ ПРОЖИВАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ. «ИХ ПОВЕДЕНИЕ НЕ ВСЕГДА СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ», — ГОВОРИТ ГУБЕРНАТОР