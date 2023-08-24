Клаус критикует правительство Фиалы: «Как малые дети — разжигают инфляцию огромными дефицитами»
25 АВГУСТА 2023
19:00
198
Бывший президент Вацлав Клаус выразил критику в адрес правительства премьер-министра Петра Фиалы (ODS). Он отметил, что чешская пищевая промышленность уже построила множество высокопроизводительных заводов высокого уровня, но считает ненужной борьбу между мелкими и крупными хозяйствами. Клаус подчеркнул, что надежда на спасение ситуации путем развития малых предприятий не всегда соответствует реальности.
Он также выразил мнение, что правительство не должно постоянно заниматься конфликтом с Андреем Бабишем, так как это может негативно повлиять на чешское сельское хозяйство. Он назвал пакет мер по консолидации, принятый кабинетом Фиалы, "половинчатым".
По мнению Клауса, важно остановить рост инфляции. Он считает, что искать причины инфляции следует не в отдельных субъектах, таких как фермеры или производители продуктов питания, а в макроэкономических дисбалансах. Он подметил, что в некоторых отраслях существует недостаточно конкурентная среда или даже монополистическая ситуация на рынке, что позволяет участникам манипулировать ценами.
Клаус также высказал мнение, что Чешский национальный банк за последние десять лет влил в экономику слишком много денег. Он отметил, что самым большим источником инфляции сегодня является фискальная политика государства и большие бюджетные дефициты.
В целом, Клаус призвал правительство рассмотреть более ответственный подход к финансовой политике, чтобы справиться с ростом инфляции и дисбалансами в экономике.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
25 АВГУСТА 2023
12:29
497
25 АВГУСТА 2023
11:00
77755
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
25 АВГУСТА 2023
15:00
647
25 АВГУСТА 2023
12:29
497
25 АВГУСТА 2023
11:00
77755
25 АВГУСТА 2023
10:30
718
25 АВГУСТА 2023
09:00
889
25 АВГУСТА 2023
07:00
534
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.