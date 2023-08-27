Беженцы как инструмент российских шпионов. «Мы уделяем этому самое пристальное внимание», — заявили в чешской BIS

В Польше, например, беженцы отслеживали поставки оружия на фронт и даже готовили диверсии на военных объектах. «Я могу подтвердить, что и в сотрудничестве с зарубежными партнерами, в том числе с Польшей, мы уделяем максимум внимания теме деятельности российских спецслужб в связи с войной в Украине», — заявил в интервью Echo24 пресс-секретарь чешской контрразведки BIS Ладислав Штиха.





Москве пришлось активизировать некоторых «спящих агентов», которые годами кропотливо создавали свои фальшивые личности в Европе, ожидая своего часа.





Еще одним способом завоевания глаз и ушей Запада стала вербовка украинских военных беженцев, которые с момента начала вторжения получили возможность практически беспрепятственно перемещаться по странам Европейского союза. Совсем недавно это произошло в Польше, где контрразведка AWB раскрыла сеть агентов-любителей, которые должны были выполнять различные операции для российской разведки ГРУ. Их целью было сорвать поставки западного оружия через Польшу в Украину. В связи с этим возникает вопрос, не грозит ли нечто подобное и в Чехии. Ведь Чехия, наряду с Польшей и Германией, приняла самое большое количество украинских беженцев за всю историю, и даже с точки зрения транзита оружия через ее территорию она вполне можем попасть под прицел российских шпионов. В конце концов, это уже не в первый раз. Так стоит ли нам беспокоиться о новых Врбетице?





«После публикации „дела Врбетице“ и последующей высылки десятков сотрудников российской разведки под дипломатическим прикрытием ситуация в регионе коренным образом изменилась. Российская сторона была вынуждена адаптироваться и изменить методы работы своих спецслужб», — подтвердил «Эхо24» пресс-секретарь Службы информации безопасности Ладислав Штиха. То, что сейчас россияне пытаются привлечь к сотрудничеству украинских беженцев, по его словам, вполне логично. «Понятно, что с началом войны в Украине и связанной с ним большой миграционной волной необходимо было учитывать, что российские спецслужбы попытаются внедрить своих людей среди беженцев или завербовать среди них коллаборационистов. С этой точки зрения мы подошли к решению этой задачи очень осторожно и интенсивно работаем в этом направлении. По понятным причинам мы не можем публично раскрывать конкретную информацию, но могу подтвердить, что мы уделяем максимум внимания теме деятельности российских спецслужб в связи с войной в Украине, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами, включая Польшу», — добавил пресс-секретарь BIS Штиха.





Известно, что BIS в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением полиции и иностранными службами отслеживает некоторых потенциально опасных украинских беженцев. Однако проверка украинских беженцев касается только заранее отобранных лиц, широкой проверки в нашей стране они не проходят по соображениям пропускной способности.













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