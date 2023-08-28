Глава МИД Чехии — послам: российский путинизм уничтожает свободного гражданина Новости 420on 28 АВГУСТА 2023 23:00 100

«Русские сожгли все мосты», — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Еще в прошлом году Европа могла надеяться, что Россия, не добившись практически ни одной из своих военных целей, начнет искать пути к переговорам. Но все обстоит с точностью до наоборот, причем усилия президента Владимира Путина и его режима направлены далеко не только на контроль над Украиной, заявил Липавский на встрече чешских послов в Праге.





Чехия выбрана сопредседателем, наряду с Францией, первой группы по ядерной и радиационной безопасности Украины, сообщил послам Липавский.



«Принцип свободного гражданина раньше уничтожался нацизмом, коммунизмом и другими тоталитарными режимами, а теперь — российским путинизмом», — сказал министр. Пока Россия не избавится от путинизма, кто бы ни сидел в Кремле, он всегда будет зависеть от подавления свобод внутри и за пределами России, добавил он.



По мнению Липавского, нападение на Украину является частью борьбы России против либеральной демократии, свободы и прав человека. Чехия, по его словам, будет помогать Украине столько, сколько потребуется. Он также выступает за создание специального трибунала по преступлениям агрессии, совершенным высшими должностными лицами России.



По его мнению, главная задача демократических стран — вытеснить Россию с ее позиций в международных организациях. Именно поэтому Чехия подала заявку в ООН в качестве непостоянного члена Совета Безопасности.



Гавелом, который подчеркивал «идею свободного гражданина». В связи с глобальными вызовами министерство предприняло необходимые шаги: были пересмотрены отношения с Россией, сейчас прорабатывается аналогичная позиция по отношению к Китаю. По мнению Липавского, действия Пекина превратили его не только в конкурента, но, прежде всего, в системного соперника, стремящегося изменить мировой порядок.



«Мы должны четко понимать, что растущая напористость и агрессивность Пекина представляет для нас угрозу и несет риски. Ближайший риск — это союз с Россией, а перспективный — стремление к силовому союзу с Тайванем, который будет иметь разрушительные экономические последствия для Европы».



Липавский видит потенциал чешской внешней политики в новых форматах активизации сотрудничества, например, с Германией, Польшей, Францией, Нидерландами и Скандинавией.



Прошлогоднее председательство в ЕС принесло Чехии уважение и укрепило имидж страны как сильного члена блока. «Нам удалось вырваться из рамки восточноевропейской страны, которая с трудом идет в ногу с остальной Европой», — отметил он.



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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Чехия полностью поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского, сказал глава дипломатического ведомства. На данный момент, по его мнению, это единственный выход из войны.Чехия выбрана сопредседателем, наряду с Францией, первой группы по ядерной и радиационной безопасности Украины, сообщил послам Липавский.«Принцип свободного гражданина раньше уничтожался нацизмом, коммунизмом и другими тоталитарными режимами, а теперь — российским путинизмом», — сказал министр. Пока Россия не избавится от путинизма, кто бы ни сидел в Кремле, он всегда будет зависеть от подавления свобод внутри и за пределами России, добавил он.По мнению Липавского, нападение на Украину является частью борьбы России против либеральной демократии, свободы и прав человека. Чехия, по его словам, будет помогать Украине столько, сколько потребуется. Он также выступает за создание специального трибунала по преступлениям агрессии, совершенным высшими должностными лицами России.По его мнению, главная задача демократических стран — вытеснить Россию с ее позиций в международных организациях. Именно поэтому Чехия подала заявку в ООН в качестве непостоянного члена Совета Безопасности.Гавелом, который подчеркивал «идею свободного гражданина». В связи с глобальными вызовами министерство предприняло необходимые шаги: были пересмотрены отношения с Россией, сейчас прорабатывается аналогичная позиция по отношению к Китаю. По мнению Липавского, действия Пекина превратили его не только в конкурента, но, прежде всего, в системного соперника, стремящегося изменить мировой порядок.«Мы должны четко понимать, что растущая напористость и агрессивность Пекина представляет для нас угрозу и несет риски. Ближайший риск — это союз с Россией, а перспективный — стремление к силовому союзу с Тайванем, который будет иметь разрушительные экономические последствия для Европы».Липавский видит потенциал чешской внешней политики в новых форматах активизации сотрудничества, например, с Германией, Польшей, Францией, Нидерландами и Скандинавией.Прошлогоднее председательство в ЕС принесло Чехии уважение и укрепило имидж страны как сильного члена блока. «Нам удалось вырваться из рамки восточноевропейской страны, которая с трудом идет в ногу с остальной Европой», — отметил он.Источник: irozhlas.cz



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