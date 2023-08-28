Украина находится на завершающей стадии выбора нового посла в Чехии

Эта должность остается вакантной уже более года, после того как последний посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис перешел на должность заместителя министра иностранных дел Украины.





За это время, по словам Кулебы, Украина так и не нашла человека, полностью подходящего для этой миссии, учитывая хорошие отношения между двумя странами.





"Но сейчас мы находимся на завершающей стадии процесса отбора. У нас уже есть определенный список из нескольких кандидатов, окончательное решение будет принимать президент", - отметил Кулеба.





Липавский добавил, что Чехия неоднократно поднимала вопрос о представительстве Украины в Чехии. "С другой стороны, мы должны уважать суверенитет украинской стороны в принятии решений по этому вопросу. Это означает, что мы не можем выйти за рамки того, что мы регулярно упоминаем об этом в дружеских переговорах", - добавил он.





Министр внутренних дел Вит Ракушан неделю назад на телеканале CNN Prima News выразил надежду на то, что посол будет назначен в Чехии в течение нескольких недель или месяцев.





Кулеба также привез сегодня в Прагу сообщение о том, что украинское правительство одобрило назначение нового посла Чехии в Киеве. Согласно предыдущим сообщениям в газете Deník N, новым послом станет Радек Пех, нынешний посол в Дании. Он заменит на этом посту Радека Матулу, который находится в Киеве уже шесть лет.











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