Президент Чехии провел переговоры по вопросам вступления Северной Македонии в ЕС

По словам чешского президента, Пендаровский представляет регион, в котором Чехия имеет естественный интерес с точки зрения своей безопасности, а также стабильности в Европе. «Балканы — это исторически сложный регион с точки зрения его этнического состава и того, что он является перекрестком различных влияний, — сказал он. Здесь затрагиваются интересы России, Китая, арабских стран и Турции, поэтому трудно найти правильный путь, признал Петр Павел.





Он особо отметил тот факт, что вступление Северной Македонии в НАТО было успешно завершено. «Сейчас мы поддерживаем Северную Македонию в ее стремлении вступить в ЕС. Без экономического процветания и стабильности нет безопасности, и мы рассматриваем эти усилия как взаимодополняющие», — сказал он. По его словам, Чехия заинтересована в том, чтобы Балканы были полностью интегрированы в ЕС и НАТО, что разделяют обе страны.





В пресс-релизе добавляется, что поддержка Чехией интеграции Западных Балкан в ЕС и НАТО направлена на предотвращение дестабилизации региона, будь то из-за этнических противоречий или растущего влияния Китая и России. Чехия высоко оценила подход Северной Македонии к войне в Украине и поставку оружия и военной техники в страну, подвергшуюся нападению со стороны России. Павел также отметил, что Северная Македония важна для управления миграцией. «Именно поэтому на ее территории было размещено более 1800 сотрудников чешской полиции для оказания помощи в охране границы от нелегальной миграции», — сказал он.





Пендаровский высоко оценил поддержку Чехией европейской интеграции не только в период председательства Чехии в ЕС, но и тот факт, что Чехия первой предложила конкретную помощь Северной Македонии во время миграционного кризиса и пандемии ковид-19.





Павел отметил, что Чехия старается внести свой вклад в улучшение диалога между Северной Македонией и Болгарией. «Чехия уже осуществила несколько проектов в этом направлении в рамках улучшения коммуникации между гражданами и учреждениями, а в настоящее время готовит еще один более крупный проект в сотрудничестве с представительством ЕС в Северной Македонии, который должен помочь диалогу», — сказал он.





Президенты также затронули тему экономического сотрудничества, при этом Павел отметил, что оно возвращается на уровень, который был до пандемии коронавируса. Пендаровский отметил большой потенциал торговых отношений в области энергетики, транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, продовольствия и охраны окружающей среды.









