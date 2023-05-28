Опасное пророссийское соседство? До выборов в Словакии осталось несколько дней — ситуация серьезная

Менее чем через две недели Словакии предстоят парламентские выборы. Согласно последнему опросу Focus для телеканала Markíza, за победу будут бороться две партии: Směr бывшего премьер-министра Роберта Фицо с 18,9% и «Прогрессивная Словакия» политического аналитика Михала Шимечки с 16,5%.

И вновь — уже на десятых парламентских выборах — в Словакии заговорили о том, что страна находится на перепутье. Но, по мнению словацкого социолога Михала Вашечки, на этот раз ситуация более серьезная, чем ранее, когда речь шла о том, будет ли страна двигаться вперед или останется в стагнации.

«Сейчас речь идет скорее о защите демократических, или проатлантических, или проевропейских сил, — говорит он в подкасте. — Потому что эти группы справедливо считают, что они оказались в проигрыше и что возвращение сильно радикализированного Роберта Фицо, сотрудничающего с националистическими и фашистскими силами, может сбить Словакию с траектории, которую ей удавалось поддерживать на протяжении последних 30 лет».

«Технолог власти»

По мнению социолога, при Роберте Фицо Словакия может пойти по двум путям: в лучшем случае она станет второй Венгрией, в худшем — останется в полном одиночестве в рамках ЕС. Вашечка отмечает, что антизападные и в то же время пророссийские тенденции, которые Фицо будет развивать в народе, вероятно, станут гораздо более выраженными.

«Он технолог власти, умело эксплуатирующий самые низменные течения, существующие в обществе. Он даже умеет воздействовать на инстинкты людей», — поясняет социолог. Он также добавляет, что Фицо отвечает запросам словаков на сильного лидера. Прогрессивной Словакии не хватает такой личности.

О его политической маскировке свидетельствует, в частности, запись двухлетней давности из коттеджа, где Фицо встречается с бывшим министром внутренних дел Робертом Калиняком и другими. И хотя на пресс-конференциях он не стесняется кричать и ругаться, запись показывает, что в кажущемся уединении он скорее стремится разрядить обстановку.

«В то же время я должен сказать, что с ним произошло то, что происходит с политиками, которые долгое время повторяют придуманную ими ложь. В какой-то момент они начинают верить в эту ложь, и следует отметить, что в случае с Робертом Фицо уже видна определенная степень конспиративности», — сказал Вашечка.

«Ловушка для демократических сил»

Но даже поражение Směr Фицо не будет означать, что «Прогрессивная Словакия» сможет ликовать. Сначала партии предстоит решить, как сформировать правительство. Усиление этого блока произойдет за счет других демократических структур, которые могут вообще не попасть в Национальный совет. «Это идеальная ловушка для демократических сил, потому что если Роберт Фицо победит, то он будет формировать правительство», — говорит социолог.

Важную роль сыграет голос бывшего премьер-министра Петера Пеллегрини, который откололся от Směr.

«Я боюсь, что большинство депутатов от „Глас“, которые попадут в парламент, раньше принадлежали Роберту Фицо. И он попытается планомерно развалить движение и перетянуть этих депутатов на свою сторону», — сказал Вашечка.

Тем не менее, по его мнению, в Словакии еще есть за что бороться. Даже если Роберт Фицо вернется к власти. «Имеет большое значение, будет ли он и его союзники (в том числе из фашистской партии „Республика“) добиваться конституционного большинства или простого большинства без возможности внесения изменений в конституцию. Если оппозиция будет достаточно сильна, он не сможет позволить себе некоторые вещи», — говорит социолог.













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