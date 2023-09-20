Чешские СМИ: Польша не будет больше поставлять оружие Украине
21 сентября 2023
08:30
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Польша больше не будет посылать оружие Украине, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, добавив, что теперь Польша должна вооружаться сама. Заявление прозвучало в тот момент, когда отношения между двумя странами обострились из-за запрета на импорт украинского зерна.
Заявление премьер-министра было опубликовано в социальной сети X в среду вечером. Комментируя сообщение об ограничении поставок оружия, Моравецкий сказал, что Польша теперь должна думать о том, как защитить себя, причем с помощью «самого современного оружия». Он добавил, что страна, конечно же, не хочет рисковать безопасностью Украины.
«Наш центр военных поставок в Жешуве, в соответствии с соглашением с американцами и НАТО, все это время выполнял и будет выполнять ту же роль», — сказал Моравецкий, как сообщает польское информационное агентство Pap. Таким образом, Польша и впредь будет разрешать транзит военных грузов в Украину из других стран.
Это заявление прозвучало в то время, когда между двумя странами обострился спор по поводу украинского зерна. 20 сентября Польша вызвала посла Украины в связи с заявлениями Владимира Зеленского в ООН относительно запрета Польши на импорт зерна.
В интервью польскому телеканалу Polsat News Моравецкий заявил, что Польша помогает одержать победу над «российским варварством», но он не может согласиться с дестабилизацией польского рынка за счет импорта украинского зерна.
Он добавил, что Польша будет и впредь разрешать транзит украинских товаров.
«Польша не несет при этом никаких издержек. Наоборот, можно сказать, что мы от этого выигрываем», — сказал Моравецкий.
Источник: novinky.cz
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