Чернохова раскритиковала Зеленского за его слова о Польше

Министр обороны Яна Чернохова (ODS) публично выразила свою критику в адрес украинского президента.





Все началось со слов Владимира Зеленского по поводу спора об экспорте украинского зерна. В Нью-Йорке президент обвинил своих европейских друзей в том, что они лишь играют в солидарность и устраивают «триллер с зерном».





«Мы запустили временный морской экспортный коридор из наших портов. Мы упорно работаем над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна. И тревожно видеть, как кое-кто в Европе, некоторые наши друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют свои роли, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера», — заявил он на Генеральной Ассамблее ООН.





В понедельник Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию на Польшу, Словакию и Венгрию, которые также продлили запрет на импорт, в связи с продолжающимся эмбарго.





Реакция на высказывания Зеленского не заставила себя ждать. В социальной сети X (бывший Twitter) Чернохова написала, что благодаря родителям считает Польшу своей второй родиной, поэтому сожалеет о том, что к полякам так отнеслись.





«Сегодня заявление украинского президента против Польши действительно было неудачным, прошу прощения. Что еще хуже, во вторник Украина также подала жалобу в ВТО на Польшу, Словакию и Венгрию из-за зерна. Ну что ж, что есть, то есть», — написала она в своем профиле.





Она напомнила, что и в Польше, и в Словакии скоро пройдут важные выборы, и избирателям будет трудно объяснить, что страна, которой они «очень сильно помогали в течение полутора лет», подает на них жалобу во Всемирную торговую организацию «перед их сверхважными выборами». «И при этом президент публично ругает их в ООН», — отметила министр.

Без польского оружия

Варшава также отреагировала. Министерство иностранных дел вызвало посла Украины, чтобы выразить решительный протест против слов Зеленского. Более того, в накаленной обстановке Польша сообщила, что в настоящее время не поставляет оружие Киеву, так как вооружает свою армию.





«Украина защищается от зверского российского нападения, и я понимаю эту ситуацию. Однако, как я уже сказал, мы будем защищать нашу страну. Мы больше не будем поставлять вооружение Украине, потому что теперь мы вооружаем Польшу», — цитирует слова премьер-министра Матеуша Моравецкого его канцелярия в сообщении в социальной сети X.





Польша является одним из важнейших политических и военных сторонников Украины, которая с февраля прошлого года сопротивляется российской агрессии. Варшава передала Киеву значительную часть своего вооружения. В разгар предвыборной кампании польские политики оправдывают запрет на импорт зерна защитой собственных фермеров, которым в противном случае придется столкнуться с более дешевой продукцией с востока.













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